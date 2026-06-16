함양군, '지역 체험형 교육' 7월 참가자 모집…학생·가족 참여 가능

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23~26일 선착순 모집…유치원·초중고생과 가족 대상





[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 자연환경과 전통문화, 농촌자원을 활용한 체험 중심으로 운영되는 '지역 체험형 교육 프로그램' 7월 참가자 모집에 나섰다.

경남 함양군이 교육발전특구 2차 시범지역 사업의 하나로 추진하는 '지역별 특화교육시설 연계 프로그램' 7월 참가자를 오는 23일부터 26일까지 모집한다. 사진은 함양군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.01

군은 오는 23일부터 26일까지 나흘간 교육발전특구 2차 시범사업의 일환으로 '지역별 특화교육시설 연계 프로그램' 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

참가 대상은 관내 유치원과 초·중·고등학교 재학생 및 가족이다. 학생 수 제한은 없으며 학부모는 최대 2명까지 동반할 수 있다. 체험비는 전액 군비로 지원된다.

신청은 오는 23일 오전 10시부터 26일 오후 6시까지 군 대표 누리집 예약시스템을 통해 가능하다. 체험처별 모집 인원에 따라 선착순으로 접수하며 예산 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

군은 영어교육, 진로체험, 지역특화 교육 등 다양한 사업을 통해 지역 기반 교육환경 조성에 나서고 있다.

yun0114@newspim.com