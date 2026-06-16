함양군, '지역 체험형 교육' 7월 참가자 모집…학생·가족 참여 가능

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 16일 지역 체험형 교육프로그램 7월 참가자 모집에 나섰다
- 모집기간은 23일부터 26일까지이며 관내 유치원 초중고 학생과 가족이 대상이다
- 군 대표 누리집 통해 선착순 접수하며 체험비는 전액 군비로 지원된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 자연환경과 전통문화, 농촌자원을 활용한 체험 중심으로 운영되는 '지역 체험형 교육 프로그램' 7월 참가자 모집에 나섰다.
군은 오는 23일부터 26일까지 나흘간 교육발전특구 2차 시범사업의 일환으로 '지역별 특화교육시설 연계 프로그램' 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.
참가 대상은 관내 유치원과 초·중·고등학교 재학생 및 가족이다. 학생 수 제한은 없으며 학부모는 최대 2명까지 동반할 수 있다. 체험비는 전액 군비로 지원된다.
신청은 오는 23일 오전 10시부터 26일 오후 6시까지 군 대표 누리집 예약시스템을 통해 가능하다. 체험처별 모집 인원에 따라 선착순으로 접수하며 예산 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.
군은 영어교육, 진로체험, 지역특화 교육 등 다양한 사업을 통해 지역 기반 교육환경 조성에 나서고 있다.
yun0114@newspim.com