金총리, 햄리 CSIS 명예소장과 한미 협력 확대 의지 재확인

AI 핵심 요약beta
- 김민석 국무총리는 16일 햄리 CSIS 명예소장과 만나 한미 협력 확대 의지를 재확인했다
- 김 총리는 한국의 경제·지식·문화 위상에 걸맞게 한반도와 글로벌 차원에서 미국과 긴밀히 협력하길 희망한다고 했다
- 햄리 명예소장은 중견국으로서 한국의 역할 확대를 기대하며 한미관계 발전을 위해 계속 노력하겠다고 했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 16일 미국의 존 햄리 전략국제문제연구소(CSIS) 명예소장과 한미 협력 확대 의지를 재확인했다.
총리실에 따르면 김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 햄리 명예소장과 만나 한미 관계 등에 대한 의견을 교환했다.
김 총리는 햄리 명예소장이 그간 한미관계 강화를 지지하고, 지난해 이재명 대통령 방미 일정에서 CSIS 정책연설을 주선하는 등 적극적으로 지원해준 일에 대한 사의를 표했다.
김 총리는 또 "한국이 세계 10위권의 경제 대국이자 지식·문화 강국으로 도약한 만큼, 앞으로 한반도뿐 아니라 글로벌 차원에서 역할을 확대해 나가야 할 것으로 본다"며 "이 과정에서 미국과도 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다"고 했다.
햄리 명예소장은 이에 대해 동의하면서 "오늘날 국제정세 하에서 한국과 같은 중견국의 역할이 한층 중요해지고 있는 만큼, 한국이 다양한 분야에서 세계를 선도해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.
김 총리는 "앞으로 한미간 상호 이해가 더욱 깊어질 수 있도록 양국간 소통과 교류가 더욱 활성화되기를 희망한다"며 햄리 명예소장에게 적극적인 역할을 지속할 것을 요청했다. 이에 햄리 명예소장은 "한미관계가 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력해 나가겠다"고 답했다.
sheep@newspim.com