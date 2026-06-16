金총리, 햄리 CSIS 명예소장과 한미 협력 확대 의지 재확인

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16일 존 햄리 CSIS 명예소장 접견

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 16일 미국의 존 햄리 전략국제문제연구소(CSIS) 명예소장과 한미 협력 확대 의지를 재확인했다.

총리실에 따르면 김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 햄리 명예소장과 만나 한미 관계 등에 대한 의견을 교환했다.

김 총리는 햄리 명예소장이 그간 한미관계 강화를 지지하고, 지난해 이재명 대통령 방미 일정에서 CSIS 정책연설을 주선하는 등 적극적으로 지원해준 일에 대한 사의를 표했다.

김 총리는 또 "한국이 세계 10위권의 경제 대국이자 지식·문화 강국으로 도약한 만큼, 앞으로 한반도뿐 아니라 글로벌 차원에서 역할을 확대해 나가야 할 것으로 본다"며 "이 과정에서 미국과도 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다"고 했다.

김민석 국무총리(오른쪽)가 16일 정부서울청사에서 존 햄리 CSIS 명예소장(왼쪽)과 악수하면서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=총리실]

햄리 명예소장은 이에 대해 동의하면서 "오늘날 국제정세 하에서 한국과 같은 중견국의 역할이 한층 중요해지고 있는 만큼, 한국이 다양한 분야에서 세계를 선도해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

김 총리는 "앞으로 한미간 상호 이해가 더욱 깊어질 수 있도록 양국간 소통과 교류가 더욱 활성화되기를 희망한다"며 햄리 명예소장에게 적극적인 역할을 지속할 것을 요청했다. 이에 햄리 명예소장은 "한미관계가 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력해 나가겠다"고 답했다.

sheep@newspim.com