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金총리 "전남광주특별시 출범, 통합 희망하는 타 지역 본보기 될 것"

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  • 김민석 국무총리는 16일 전남나주에서 전남광주통합특별시 출범 준비 간담회를 열고 성공적 출범을 강조했다
  • 김 총리는 통합특별시가 수도권 1극 체제 극복과 국가 균형발전의 본보기이자 초광역 혁신 거점이 될 것이라 밝혔다
  • 민형배·김대중 당선인은 통합특별시가 새로운 성장축이 되도록 성장·시민주권·교육자치 강화 지원을 요청했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16일 전남광주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회
"광역행정통합, 국가 균형 발전 위한 정부의 핵심 과제"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 전남광주통합특별시 출범을 앞둔 16일 "전남광주특별시의 성공적인 출범은 통합을 희망하는 대한민국 다른 지역의 본보기가 될 것이고 또 우리 정부의 지역 혁신 성과를 가늠하는 중요한 지표가 될 것"이라고 강조했다.

김 총리는 이날 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 전남나주통합특별시 출범준비 관계기관 간담회를 열고 "광역행정통합은 수도권의 1극 체제를 극복하고 5극3특 국가 균형 발전을 위한 국민주권정부의 핵심 국가 과제"라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "중요한 것은 출범 지원만으로 그치는 것이 아니라 통합특별시가 명실상부한 지역 거점으로 성장할 때까지 중앙 정부의 협조와 지원을 강화하고 지방이 스스로 성장 전략을 설계하는 지역 혁신의 모범이 될 수 있도록 지방 정부와 함께 노력하는 것"이라고 했다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 국무총리가 16일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 열린 '전남광주통합특별시 출범 준비 관계기관 간담회'에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.16 bless4ya@newspim.com

김 총리는 "전남광주는 이제 지역 내 총생산(GRDP) 159조원으로 광역 자치단체 중에 3위, 인구 317만으로 전국 5위에 달하는 초광역 혁신 거점으로 재탄생하게 된다"며 "오늘 자리는 통합 지역을 이끌 새 단체장님과 주요 부처의 관계자들의 소통과 공감대를 만들자는 취지로 마련했다"고 말했다.

이어 "정부는 통합 특별시의 이러한 위상에 걸맞게 통합 인센티브 방안을 발표했고, 조직 자율권과 재정 인센티브 보장 등 통합 특별시의 권한 강화를 위해 노력해 왔다. 행정안전부 등 관계 부처와 함께 출범 준비 상황을 정기적으로 점검했고, 오늘 오전에 있었던 국무회의에서는 전남 광주통합법 시행령 제정안을 의결했다"고 설명했다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 "목표는 분명하다. 압도적 성장으로 특별 시민들의 삶을 바꾸는 일, 시민들이 실질적으로 지방 정부의 주인이 되는 시민주권 정부를 세우는 일"이라며 "320만 통합 특별시민의 삶이 실제로 지금보다 나아지는 그런 통합 대한민국의 새로운 성장축이 되는 그런 통합을 만들도록 하겠다"고 밝혔다.

김대중 전남광주통합특별시교육감 당선인은 "혁신도시를 만들고 기업을 유치해도 사람은 계속 떠나고 있습니다. 이유는 단 한 가지다. 교육이다"라며 "이제는 산업이 사람을 부르는 시대가 아니라 교육이 사람과 기업을 끌어오는 시대다. 통합 특별시에 걸맞은 교육자치권을 확대해 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 했다.

sheep@newspim.com

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