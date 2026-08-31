포스코이앤씨, 리모델링 층간소음 기술 국내 첫 사후확인 인증

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨가 31일 리모델링 전용 안울림R을 개발했다
- 안울림R은 신축 수준 층간소음 기준과 천장고를 확보했다
- 국내 최초 사후확인제 인증을 지난 7일 획득했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중량충격음 3등급·경량충격음 1등급
천장고 손실 최소화하면서
신축 아파트 수준 기준 충족
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 포스코이앤씨가 리모델링 아파트에서도 신축 수준의 층간소음 기준을 충족할 수 있는 기술을 개발했다. 기존 구조를 유지해야 하는 리모델링의 한계를 보완하면서 천장고 손실까지 줄인 것이 특징이다.
31일 포스코이앤씨는 리모델링 아파트 전용 층간소음 저감 기술 'AnwoollimR(안울림R)'을 개발했다고 밝혔다. 지난 7일 국토교통부 '층간소음 사후확인제 인증'을 국내 최초로 획득했다.
층간소음 사후확인제는 시공이 끝난 뒤 실제 현장에서 성능을 측정해 확인하는 제도다. 설계 단계에서 받는 인증보다 기준이 까다롭다.
포스코이앤씨는 법적 의무가 없는 리모델링 분야에서도 거주 만족도에 영향을 미치는 층간소음 문제를 해결하기 위해 이번 기술을 개발했다.
리모델링 아파트는 기존 구조를 활용하는 특성상 바닥이 얇아 층간소음에 취약한 경우가 많다.
안울림R은 바닥과 천장 구조를 함께 개선해 층간소음을 줄이면서 공간 손실도 최소화했다. 리모델링 환경에서도 신축 아파트와 같은 수준의 층간소음 법적 기준을 충족하면서 실내 천장고를 확보했다.
공인시험기관의 성능 측정 결과 아이들이 뛰거나 걷는 소리에 해당하는 중량충격음은 3등급, 장난감 등 가벼운 물건이 떨어지는 소리에 해당하는 경량충격음은 1등급을 받았다. 숫자가 낮을수록 층간소음 차단 성능이 우수하다는 의미다.
포스코이앤씨는 이번 개발을 통해 기존 신축용 층간소음 저감 기술인 '안울림'과 '안울림P'에 이어 리모델링 분야까지 기술 적용 범위를 확대했다.
포스코이앤씨 관계자는 "안울림R은 천장고 손실을 최소화하면서 층간소음을 저감해 리모델링 주택의 거주 만족도와 자산 가치를 함께 높일 수 있는 기술"이라며 "노후 공동주택의 주거 품질 향상은 중요한 사회적 과제인 만큼 앞으로도 실효성 있는 기술 개발로 국내 주거 품질의 새로운 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.
Q. 포스코이앤씨가 개발한 '안울림R'은 어떤 기술인가요?
A. 리모델링 아파트의 층간소음을 줄이기 위해 바닥과 천장 구조를 함께 개선한 전용 기술입니다. 리모델링 환경에서도 신축 아파트 수준의 층간소음 법적 기준을 충족하면서 천장고 손실을 최소화하도록 설계됐습니다.
Q. '층간소음 사후확인제 인증'은 무엇인가요?
A. 아파트 시공이 끝난 뒤 실제 현장에서 층간소음 차단 성능을 측정해 확인하는 제도입니다. 설계 단계에서 받는 인증보다 기준이 까다로우며 안울림R은 지난 7일 국내 최초로 해당 인증을 획득했습니다.
Q. 리모델링 아파트는 왜 층간소음에 더 취약한가요?
A. 기존 건물 구조를 활용하는 특성상 바닥이 얇은 경우가 많기 때문입니다. 포스코이앤씨는 법적으로 의무화되지 않은 리모델링 분야에서도 층간소음 문제를 개선하기 위해 안울림R을 개발했습니다.
Q. 안울림R의 층간소음 차단 성능은 어느 정도인가요?
A. 공인시험기관 측정 결과 아이들이 뛰거나 걷는 소리에 해당하는 중량충격음은 3등급, 장난감 등 가벼운 물건이 떨어지는 소리에 해당하는 경량충격음은 1등급을 받았습니다. 숫자가 낮을수록 층간소음 차단 성능이 우수합니다.
Q. 포스코이앤씨의 기존 층간소음 기술과는 어떤 차이가 있나요?
A. 기존 '안울림'과 '안울림P'가 신축 아파트를 대상으로 한 기술이었다면 안울림R은 리모델링 아파트 전용으로 개발됐습니다. 이번 개발로 포스코이앤씨의 층간소음 저감 기술 적용 범위가 신축에서 리모델링까지 확대됐습니다.
chulsoofriend@newspim.com