한국투자증권, '오픈API 활성화 캠페인' 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 31일 오픈API 활성화 캠페인을 시작했다.
- 10월 30일까지 거래 조건 충족 고객에 TPS 확대 혜택을 준다.
- 신규·휴면 고객엔 거래 달성 시 모바일 상품권을 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 오는 10월 30일까지 개인 투자자의 디지털 투자 환경 개선과 투자 아이디어 구현을 위한 '오픈API 활성화 캠페인'을 진행한다고 31일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 캠페인은 오픈API를 활용해 적극적으로 거래하는 고객에게 안정적이고 효율적인 이용 환경을 지원하기 위해 마련됐다.
회사는 이벤트 기간 중 거래 조건을 충족한 고객을 대상으로 TPS(초당 API 요청 한도) 확대 혜택을 제공한다. 현재 기본으로 제공되는 호출 한도는 20 TPS다. 최근 5영업일 기준 일평균 거래대금 조건을 충족하면 오는 12월 31일까지 호출 한도를 40 TPS부터 최대 100 TPS로 확대해 제공한다.
오픈API 서비스 이용 저변을 넓히기 위한 신규·휴면 고객 대상 이벤트도 진행한다. 신규 고객 또는 6월 1일부터 8월 27일까지 오픈API를 통한 국내주식 및 국내 파생상품 거래가 없었던 고객이 대상이다. 이벤트 기간 중 오픈API를 통해 국내주식 1억원 이상 또는 국내 파생상품 5억원 이상을 거래하면 모바일 상품권 1만원을 지급한다.
한국투자증권은 오픈API를 활용한 국내외 주식과 선물·옵션, 장내채권 등의 시장 데이터 조회와 계좌 확인, 주문·매매 기능을 제공하고 있다. 또 개발지원 플랫폼 'KIS Developers'을 통해 샘플코드와 MCP 기반 코딩·트레이딩 도구를 지원해 고객이 자신만의 데이터 분석 체계와 투자 전략을 구현할 수 있도록 돕고 있다.
한국투자증권 관계자는 "오픈API는 단순한 주문 채널을 넘어 투자자가 보유한 아이디어와 데이터를 결합해 자신만의 투자 시스템을 구축할 수 있도록 돕는 디지털 투자 플랫폼"이라며 "AI 기술 발전으로 개인 투자자의 API 활용 문턱이 낮아진 만큼, 고객이 학습부터 실제 활용과 전략 고도화에 이르기까지 전 과정을 경험할 수 있는 차별화된 디지털 투자 환경을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com