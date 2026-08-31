딱딱한 조직문화 '숏폼'으로 개선...관세청, 직원 참여형 영상 제작

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 31일 직원참여형 조직문화 영상을 배포했다
- 저연차 직원이 출연해 상호존중과 워라밸을 다뤘다
- 5주간 후속 영상으로 회식문화 등 개선을 이어간다
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업무 핑퐁·책무 회피 개선 후속 영상도 추진
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청 직원들이 실제 조직생활에서 겪는 상황을 직접 연기하며 상호존중과 소통, 일과 삶의 균형 및 회식문화 개선을 제안한다.
관세청은 직원 참여형 조직문화 개선 숏폼 영상 5편을 제작해 내부업무망을 통해 순차적으로 배포한다고 31일 밝혔다.
이번 영상은 급변하는 행정환경과 구성원 다변화에 맞춰 경직된 위계질서와 조직문화를 개선하기 위해 기획됐다.
특히 저연차 직원을 비롯한 관세청 직원들이 직접 출연해 직장생활에서 실제로 경험할 수 있는 상황을 담았다. 영상은 편당 약 3분 분량으로 상호존중과 소통, 워라밸 존중, 회식문화 개선 등을 다룬다.
관세청은 앞으로 5주간 매주 한 편씩 영상을 내부업무망 팝업창을 통해 송출할 예정이다. 직원들이 업무 과정에서 조직문화 개선 메시지를 반복적으로 접하도록 해 일회성 캠페인에 그치지 않게 한다는 취지다.
후속 영상 4편도 제작한다. 변화에 대한 수동적·비판적 태도 개선과 구성원 간 조직 매너 준수, 업무 떠넘기기와 책무 회피 근절, 정서 환기 및 배움의 기회 확대 등을 주제로 다룰 계획이다.
김현석 관세청 운영지원과장은 "조직문화는 제도나 구호만으로 바뀌기보다 구성원 모두가 공감하고 일상에서 실천할 때 변화가 지속될 수 있다"며 "직원의 목소리와 참여를 바탕으로 서로 존중하고 자유롭게 소통하는 조직문화를 만들겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com