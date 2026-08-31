신한라이프, 글로벌금융판매와 소비자보호·내부통제 강화

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 28일 글로벌금융판매와 MOU를 체결했다.
- 양사는 금융소비자보호와 내부통제를 강화하기로 했다.
- 불완전판매 예방과 고객정보 보호에 집중했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프가 법인보험대리점(GA) 글로벌금융판매와 금융소비자보호 및 내부통제 강화에 나선다.
신한라이프는 지난 28일 서울 중구 신한L타워에서 글로벌금융판매와 금융소비자보호 및 내부통제 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.
협약식에는 천상영 신한라이프 사장과 김종선 글로벌금융판매 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲업무위탁 제3자 리스크 관리 ▲민원 예방 ▲고객정보 보호·관리 ▲금융소비자 가치 중심 경영 등에 협력하기로 했다.
특히 보험상품 판매 단계에서 발생할 수 있는 소비자보호 리스크를 사전에 관리하는 데 초점을 맞춘다. 신한라이프와 글로벌금융판매는 본사와 영업현장에서 불완전판매와 민원 발생 요인을 점검하고 예방 중심의 소비자보호 활동을 강화할 방침이다.
신한라이프는 지난 4월 '소비자보호 실천 선포식'을 개최하고 소비자 권익 보호를 위한 활동을 강화해왔다. '소비자보호의 날'을 지정하는 등 영업현장의 불완전판매 예방과 소비자보호 인식 확산을 위한 프로그램도 운영하고 있다.
신한라이프 관계자는 "생명보험업에서 금융소비자보호는 보험산업에 대한 신뢰를 높이는 중요한 기반"이라며 "앞으로도 고객의 일상 속에서 가장 고객 친화적인 라이프 파트너가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com