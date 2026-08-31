증권업계, 벤처시장 활성화 위해 3년간 1조원 세컨더리 투자 추진

AI 핵심 요약beta
- 금융투자업계가 31일 3년간 1조원 세컨더리 투자를 추진했다.
- 초대형IB 7개사가 6185억원, 공동펀드 3000억원을 조성했다.
- 벤처 회수시장 유동성을 늘려 IPO 회수구조를 보완했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자업계가 향후 3년간 약 1조원 규모의 벤처 세컨더리 투자를 추진한다.
세컨더리 투자는 벤처캐피털(VC) 등이 보유한 투자지분이나 투자자산을 인수하는 방식으로, 업계는 이를 통해 벤처시장 투자자의 회수 지원과 기업공개(IPO) 중심의 회수구조 보완, 지속 가능한 성장 기반 마련에 나선다는 구상이다.
31일 금융투자협회는 증권업계 공동으로 벤처 회수시장 활성화 및 모험자본 선순환 체계 구축을 위해 향후 3년간 약 1조원 규모의 벤처 세컨더리 투자를 추진할 계획이라고 밝혔다.
개별투자는 발행어음 및 종합투자계좌(IMA) 업무를 영위하는 미래에셋증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권 등 초대형IB 7개사를 중심으로 약 6185억원 규모로 추진한다. 향후 발행어음 추가 인가 시 해당 종합금융투자사업자가 참여할 경우 투자 규모는 약 7000억원 수준까지 확대될 전망이다.
공동펀드는 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한투자증권, NH투자증권, 유안타증권, KB증권, 키움증권, 토스증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권 등 2025년 영업이익 상위 15개 증권사와 금융투자협회를 중심으로 3000억원 규모로 조성될 예정이다.
해당 펀드는 벤처 회수시장에 안정적인 유동성을 공급하고 민간 중심의 세컨더리 투자 활성화를 견인하는 마중물 역할을 수행할 것으로 기대된다. 금융투자협회는 공동펀드 운용기관 선정 공고를 하고, 최종 운용기관 선정 및 출자약정 체결을 완료한 후 본격적인 투자에 착수할 예정이다.
황성엽 금융투자협회장은 "이번 계획은 증권업계가 벤처·혁신기업 성장 생태계 조성에 적극 참여한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 벤처 회수시장 활성화와 모험자본 공급 확대를 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
한편 이와 별도로 추진 중인 증권 유관기관의 최대 1조원 규모 지원방안과 합산 시, 금융투자업계를 통해 약 2조원 규모의 자금이 벤처 회수시장에 공급 될 것으로 전망된다.
rkgml925@newspim.com