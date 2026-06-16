전기안전공사, 중진공과 감사 역량 강화 맞손…청렴문화 확산 나선다

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교차·합동감사 추진으로 자체감사 전문성 제고

디지털·AI 감사 도입 확대…반부패 협력 강화

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전기안전공사(사장 남화영)가 중소벤처기업진흥공단과 손잡고 감사 전문성 강화와 청렴문화 확산에 나선다.

전기안전공사는 16일 전북 본사에서 중진공과 감사 전문성 강화 및 청렴문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 감사기법과 우수사례를 공유하고 디지털·인공지능(AI) 기반 감사 역량을 강화해 공공기관 감사 품질을 높인다는 계획이다.

이날 협약식에는 허정환 전기안전공사 상임감사와 이흥범 중소벤처기업진흥공단 상임감사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

16일 전북 전기안전공사 본사에서 전기안전공사 및 중진공 관계자들이 감사 전문성 강화 및 청렴문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 사진촬영을 하고 있다. [사진=한국전기안전공사] 2026.06.16 gkdud9387@newspim.com

이번 협약은 감사 노하우와 제도·시스템 개선 경험을 공유해 자체 감사기구의 전문성을 높이고 반부패·청렴 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲교차·합동감사 운영 ▲감사기법·정보 및 우수사례 공유 ▲디지털·AI 감사 역량 강화 협력 ▲반부패·청렴 정책 협력 등을 중심으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

아울러 임직원 이해충돌 방지와 감사성과 관리, 우수사례 및 자료 공유 등 다양한 분야에서도 협업을 강화해 감사 품질 향상을 위한 공동 노력을 이어갈 방침이다.

허정환 상임감사는 "국민의 눈높이에 부합하는 공정한 감사체계를 확립하는 것은 공공기관의 가장 기본적인 책무"라며 "감사의 독립성과 전문성을 더욱 강화해 국민에게 신뢰받는 청렴한 공공기관으로 거듭나겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com