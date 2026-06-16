전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

목동 6단지 이어 10단지도 시공사 선정 임박…대형사 유치전 치열

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 목동 10단지가 15일 시공사 입찰 공고를 내며 수주전이 본격화했다
  • 목동 6단지와 10단지로 4만7400가구 재건축이 본궤도에 올랐다
  • 대형 건설사들은 목동에 프리미엄 홍보관을 열고 표심 경쟁에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4.7만 가구 재건축 본궤도…10단지 2조6000억 규모 단독 입찰에 대형사 각축
마수걸이 6단지 DL이앤씨 굳히기…프라이빗 라운지 앞세운 하이엔드 마케팅

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 양천구 목동 신시가지 재건축 단지들의 시공사 선정이 잇따라 가시화되면서 대형 건설사들의 수주 경쟁도 본격화되고 있다.

마수걸이 수주를 앞둔 6단지에 이어 10단지까지 시공사 선정 공고를 내면서 총 4만7400여 가구 규모의 초대형 미니신도시 조성 프로젝트가 본궤도에 오른 모습이다. 이에 맞춰 건설사들은 하이엔드 브랜드를 앞세운 프리미엄 홍보관을 잇달아 개관하며 조합원 표심 확보를 위한 치열한 물밑 경쟁을 벌이고 있다.  

AI그래픽 = 송현도 기자

16일 정비업계에 따르면 목동 10단지 재건축 조합이 지난 15일 시공사 선정 입찰 공고를 내고 본격적인 절차에 돌입하면서 목동 신시가지 일대의 시공사 선정이 잇따라 가닥을 잡아가는 모양새다.

목동 10단지 재건축 사업은 서울시 양천구 신정동 311 일대 부지를 재건축하는 대규모 프로젝트다. 정비사업을 통해 연면적 87만2712.06㎡ 규모의 공동주택 4248가구 및 근린생활시설이 새롭게 들어서게 된다. 총 예정 공사비는 2조6135억5400만원이며, 평당 공사비는 990만원으로 책정됐다.

입찰에 참여하고자 하는 건설사는 입찰 마감 전까지 총 600억원의 입찰보증금을 납부해야 한다. 이 중 300억원은 현금으로, 나머지 300억원은 보증보험증권(입찰서 접수일로부터 90일 이상)으로 제출할 수 있다. 조합과 한국토지신탁은 오는 23일 오전 10시 정비사업위원회 사무실에서 현장설명회를 개최하고 8월 10일 오후 2시에 입찰을 마감할 계획이다.

앞서 DL이앤씨와 수의계약 절차에 돌입한 6단지에 이어 10단지가 시공사 선정의 포문을 열면서 대형 건설사들의 물밑 수주전도 본격화되는 양상이다. 서울 양천구 목동 일대는 1985년부터 1988년 사이에 조성된 1~14단지가 정비구역 지정을 모두 마친 상태다.

목동 재건축은 단지별로 사업 추진 방식이 천차만별로, 건설사들의 셈법도 복잡해지고 있다. 전체 14개 단지에서 2만6629가구 규모인데다, 이 중 3, 4, 6, 7, 8, 12단지 등 6곳은 조합 방식으로 진행 중이지만 나머지 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14단지 등 8곳은 우리, 하나, 한국자산신탁, 한국토지신탁, 대신, KB 등 각기 다른 신탁 방식으로 사업을 추진 중이다. 단지 수도 많고 사업 방식도 다양한 탓에 세심한 표심 공략이 필요한 이유다.

이에 대우건설, 현대건설 등 대형 건설사들은 프라이빗 라운지를 유치하며 입찰에 열을 올리고 있다. 과거와 같은 대형 견본주택 건립 방식에서 벗어나, 해당 구역 조합원만을 대상으로 하는 폐쇄적이고 정제된 라운지 마케팅을 핵심 수주 전략으로 삼고 있다.

현대건설은 건물 3층을 통째로 임차해 '디에이치 목동 라운지' 개관을 준비하며 서남권 영토 확장에 나섰다. 목동 시공 경험을 바탕으로 공격적인 청사진을 세웠으며, 앞단지 공략을 위한 추가 라운지 개관도 내부적으로 검토 중인 것으로 알려졌다.

GS건설 역시 성수동에서 성공적으로 운영했던 '자이 팝업관'을 목동에 개관하는 등 주도권 쥐기에 나섰다. GS건설은 게릴라성 브랜드 팝업을 통해 자이의 혁신 설계와 문화를 조합원들에게 강렬하게 각인시키고 하반기에는 라운지 설립을 통해 본격적인 홍보에 나선다는 계획이다.

이런 가운데 목동 내 첫 시공사 선정 단지이자 수의계약 수순에 접어든 목동 6단지에서는 DL이앤씨의 홍보관이 눈길을 끈다. DL이앤씨는 6단지에 입찰 제안을 완료하며 시공권 확보의 윤곽을 가장 먼저 드러낸 상태다.

정비업계 관계자는 "압여목성 중 하나인 핵심 정비 사업지인 만큼 건설사들의 수주 전략도 다양해지고 있다"며 "목동을 타깃으로 한 맞춤 전략이 향후 새롭게 제시될 것으로 보인다"고 전했다.

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동