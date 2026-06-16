잠실 개표소 시위에 유재성 "체육회·시위대 서로 합의…불법엔 엄정 대응"

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체육회·시민대표 16일 합의…"현재까지 개표소 진입 없어"

유재성 "개별 불법 유감…경찰이 수사 진행하고 있어"

윤호중 "사적 검문·시설 점거 등 법질서 훼손 엄정 대응"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 유재성 경찰청장 직무대행이 16일 대한체육회와 잠실 개표소 시위대 간 합의가 이뤄졌다면서도, 개별적인 불법 행위에 대해서는 엄정 대응하기로 했다.

유 대행은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 진행된 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위' 관련 대국민 담화에서 "체육회 관계자와 시민 대표 간 합의가 이뤄졌다는 보고를 받았다"며 "현재까지 진입은 이뤄지지 않은 것으로 전달받았다"고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 이진수 법무부 차관, 유재성 경찰청장 직무대행과 함께 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 대국민 담화문을 발표하고 있다. [사진=행안부]

이어 향후 대응과 관련해 유 대행은 "서로 합의가 잘 된 만큼 체육회 측이 필요한 물품을 가지고 나올 것으로 알고 있다"며 "경찰은 국민 안전을 최우선으로 고려하고, 체육회 관계자의 불편도 함께 감안해 상황을 처리할 계획"이라고 말했다.

다만 "개별적인 불법 행위에 대해서는 매우 유감스럽게 생각한다"며 "이에 대해서는 경찰이 수사를 진행하고 있다"고 강조했다.

일부 시위 참가자가 진입을 저지하고 있어 상황이 지연될 가능성에 대해서는 "합의가 이뤄진 만큼 진행이 잘 되리라 생각한다"며 "시민의 정당한 의사 표현은 존중하되, 그 과정에서 발생하는 개별적 불법 행위에는 엄정 대응할 방침"이라고 재차 강조했다.

앞서 윤호중 행정안전부 장관 역시 개표소 인근에서 발생한 불법행위에 대한 엄정 대응 방침을 밝혔다.

윤 장관은 담화문을 통해 "사적 검문이나 시설 점거 등 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"며 "국민의 생명과 안전을 침해하는 모든 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄중히 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

윤 장관은 특히 ▲관계자 출입 사적 통제 행위 ▲정당한 업무수행 방해 행위 ▲경찰관 모욕 행위 ▲참정권을 빌미로 한 중대 범죄행위 ▲허위사실 유포 등에 대해 강력한 조치를 취하겠다고 예고했다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=행안부]

yek105@newspim.com