네이버 D2SF, 스포츠테크 플코 40억 규모 투자 참여

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플코, 누적 투자 유치금 110억원 달성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF가 투자한 스포츠테크 스타트업 플코가 40억 원 규모의 Pre-Series B 투자 유치에 성공했다고 16일 밝혔다.

이번 라운드는 스톤브릿지벤처스가 리드했고 네이버 D2SF가 참여했다. 두 투자사 모두 기존 투자자로 이번 투자 유치를 통해 플코의 누적 투자유치 금액은 약 110억원을 달성했다.

네이버 D2SF가 투자한 스포츠테크 스타트업 플코가 40억 원 규모의 Pre-Series B 투자 유치에 성공했다고 16일 밝혔다. [사진= 플코]

플코는 선수, 코치, 팀 운영에 필요한 모든 데이터를 통합 관리하는 스포츠 인텔리전스 플랫폼 기업이다.

경기 데이터, 피지컬 측정, 훈련 부하, 컨디션 데이터 등 스포츠 현장의 다양한 데이터를 통합 분석해 선수 성장과 팀 퍼포먼스를 데이터 기반으로 관리할 수 있도록 지원한다.

현재까지 지도자 약 1500명, 선수 약 1만2000명이 누적 사용했으며 전북 현대 모터스, 수원 삼성 블루윙즈, 수원FC, SSG 랜더스 등 국내 주요 프로 구단에 도입됐다.

전북 현대는 플코 도입 이후 K리그1 우승과 코리아컵 결승 진출 성과를 기록했다. 플코는 축구를 넘어 야구·농구·배구·육상 등 다양한 종목의 최상의 프로팀까지 고객사를 빠르게 확대하고 있다.

선수 자원 관리 솔루션 '플코 코치', 오프라인 퍼포먼스 센터 '플코짐', 스포츠 뉴트리션 사업 '플코 뉴트리션'까지 사업 영역을 확장하고 있다.

플코는 이번 투자금을 스포츠 특화 인공지능(AI) 개발, 글로벌 시장 진출, 종목 확대에 집중 투입할 계획이다.

연내 선수의 유전체·측정 데이터를 기반으로 영양·운동 능력·부상 위험·멘탈 등을 분석해 선수 개인별 성장 로드맵을 제시하는 개인 발전 계획(IDP) 솔루션도 선보일 예정이다.

양상환 네이버 D2SF 센터장은 "기존 스포츠 데이터 시장이 영상 분석이나 피지컬 측정 등 개별 영역 중심이었다면 플코는 선수 생애주기 전반을 아우르는 국내 유일의 'Full Coverage AMS'를 구축하며 스포츠 산업의 데이터 인프라를 만들어가고 있는 팀"이라며 "이미 국내 프로 구단에서 다양한 성과를 검증한 만큼 앞으로 글로벌 시장에서의 성장 가능성도 더욱 기대된다"고 말했다.

이상기 플코 대표는 "플코는 스포츠 현장의 데이터를 단순 기록이 아니라 실제 선수 성장과 팀 승리로 연결하는 데 집중해왔다"며 "앞으로 스포츠 특화 AI를 더욱 고도화하고 글로벌 시장 진출에도 속도를 내 스포츠 산업의 데이터 표준 플랫폼으로 자리 잡겠다"고 전했다.

origin@newspim.com