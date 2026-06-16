한국타이어, 장마철 안전운전 위해 3mm 타이어 교체 권장

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 여름철 안전한 운행을 위해 타이어 홈 깊이가 3mm 정도일 때 교체할 것을 권장했다.

16일 한국타이어에 따르면 법적 마모 한계선인 1.6mm에 도달하기 전에 미리 교체하라는 조언이다. 회사가 실시한 테스트에 따르면 젖은 노면에서 시속 100km 이상으로 달리다가 급제동할 때 홈 깊이 7mm인 새 타이어 대비 1.6mm로 마모된 타이어의 제동력이 약 2배 차이가 난다. 시속 80km 코너링 실험에서도 마모가 심한 타이어는 도로 밖으로 이탈하는 위험성을 보였다.

빗길 미끄러짐은 타이어 배수 성능과 밀접한 관련이 있다. 타이어 트레드의 세로 홈이 노면의 물을 배수하는데, 마모되면 홈이 얕아져 배수 성능이 저하되고 수막현상으로 이어질 수 있다.

공기압 관리도 중요하다. 여름철 높은 기온에서 공기압을 낮춰야 한다는 통념은 잘못된 것이다. 공기압이 낮으면 회전저항이 커지고 열이 과도하게 발생해 고속 주행 시 타이어 표면이 물결치는 스탠딩 웨이브 현상과 파열 위험이 높아진다. 반대로 공기압이 높으면 완충 능력이 떨어지고 중앙 부분의 조기 마모가 발생한다. 적정 공기압을 유지하면 타이어 수명을 늘리고 연비 효율도 상승한다.

한국타이어는 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 '티스테이션'과 온라인 쇼핑몰 '티스테이션닷컴'을 통해 타이어 마모·공기압·엔진오일·배터리·워셔액 무상 점검, 무이자 할부, 타이어 파손 보상 서비스, 일요일 타이어 교체 서비스 등을 제공하고 있다. 전국 약 800개의 오프라인 매장과 온라인 플랫폼을 연계한 통합 서비스를 운영 중이다.

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