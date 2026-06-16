콘티넨탈타이어, 전기차 상위 20개사 중 17곳에 타이어 공급

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 전 세계 판매량 기준 상위 20개 전기차 제조사 중 17곳에 타이어를 공급하고 있다고 16일 밝혔다.

지역별로는 2025년 기준 미주 지역 상위 10개 제조사 중 8곳, 아시아태평양 지역 상위 10개 중 7곳에 공급 중이다. 유럽·중동·아프리카 지역에서는 상위 10개 제조사 모두에 신차용 타이어를 납품하고 있다. 주요 고객사는 현대자동차, 포르쉐, 테슬라, BMW, 폭스바겐 등이다.

[사진=콘티넨탈타이어]

전기차는 배터리 탑재로 인한 무거운 차체와 즉각적인 토크 전달로 타이어에 더 큰 하중과 마모 부담을 준다. 또한 엔진 소음이 적어 타이어 회전음이 상대적으로 크게 들리기 때문에 정숙성이 중요하다.

콘티넨탈타이어는 이러한 특성을 반영해 낮은 회전저항과 정숙성, 긴 수명을 목표로 타이어 성능을 개선해왔다. 1993년 에너지 효율성을 중심으로 설계한 '콘티에코콘택트' 라인을 출시했으며, 현재는 테슬라 모델 Y 신차용 타이어로도 공급되는 7세대 '에코콘택트 7'을 통해 전기차 시장 수요에 대응하고 있다.

y2kid@newspim.com