콘티넨탈타이어, 전기차 상위 20개사 중 17곳에 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 16일 전기차 20개사 중 17곳에 타이어를 공급했다.
- 미주 상위 10곳 중 8곳, 아태 7곳, 유럽권 10곳 전부에 납품했다.
- 저소음·저저항 타이어로 현대차·테슬라 등 수요에 대응했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 전 세계 판매량 기준 상위 20개 전기차 제조사 중 17곳에 타이어를 공급하고 있다고 16일 밝혔다.
지역별로는 2025년 기준 미주 지역 상위 10개 제조사 중 8곳, 아시아태평양 지역 상위 10개 중 7곳에 공급 중이다. 유럽·중동·아프리카 지역에서는 상위 10개 제조사 모두에 신차용 타이어를 납품하고 있다. 주요 고객사는 현대자동차, 포르쉐, 테슬라, BMW, 폭스바겐 등이다.
전기차는 배터리 탑재로 인한 무거운 차체와 즉각적인 토크 전달로 타이어에 더 큰 하중과 마모 부담을 준다. 또한 엔진 소음이 적어 타이어 회전음이 상대적으로 크게 들리기 때문에 정숙성이 중요하다.
콘티넨탈타이어는 이러한 특성을 반영해 낮은 회전저항과 정숙성, 긴 수명을 목표로 타이어 성능을 개선해왔다. 1993년 에너지 효율성을 중심으로 설계한 '콘티에코콘택트' 라인을 출시했으며, 현재는 테슬라 모델 Y 신차용 타이어로도 공급되는 7세대 '에코콘택트 7'을 통해 전기차 시장 수요에 대응하고 있다.
y2kid@newspim.com