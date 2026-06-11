콘티넨탈타이어, 다이나핏과 협업…스포츠 퍼포먼스 영역 확대

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 11일 다이나핏과 협업해 2026 F/W 의류를 선보인다고 밝혔다
- 양사는 독일 뿌리와 퍼포먼스 철학을 공유해 2027 S/S까지 협업 컬렉션과 디지털 콘텐츠를 전개한다
- 콘티넨탈은 9.5 '2026 다이나핏 태백 트레일'에 공식 파트너로 참여해 스포츠 분야에서 브랜드 경험을 확대한다
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레이싱 재킷·다운 등 2026 F/W 협업 의류 18종 선보여
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 타이어업계가 자동차를 넘어 스포츠와 라이프스타일 영역으로 브랜드 접점을 넓히고 있다. 콘티넨탈타이어가 글로벌 스포츠 브랜드 다이나핏과 협력해 퍼포먼스 이미지를 강화한다.
콘티넨탈타이어는 다이나핏과 브랜드 협업을 확대하고 2026 F/W 협업 의류를 올 하반기 선보인다고 11일 밝혔다.
이번 협력은 두 브랜드가 독일에 뿌리를 둔 점과 퍼포먼스 중심의 브랜드 철학을 공유한다는 점에서 추진됐다. 양사는 2026 F/W 컬렉션을 시작으로 2027 S/S 시즌까지 협업 프로젝트를 이어갈 계획이다.
첫 협업 컬렉션은 레이싱 재킷, 다운, 플리스 재킷 등 의류 15종과 용품 3종을 포함해 총 18개 스타일로 구성된다. 제품 출시에 맞춰 양사 디지털 채널을 통한 콘텐츠도 공개된다.
콘티넨탈타이어는 오는 9.5 '2026 다이나핏 태백 트레일' 대회에도 공식 파트너로 참여한다. 현장에는 브랜드 부스를 운영하고 콘티넨탈 고성능 타이어를 장착한 메르세데스-벤츠 G-Class를 전시할 예정이다.
콘티넨탈타이어는 이번 협업을 통해 안전과 퍼포먼스 가치를 스포츠 분야로 확장하고, 다양한 파트너십으로 브랜드 경험을 넓힌다는 계획이다.
chanw@newspim.com