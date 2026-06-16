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딥커머스, 더우인 남성화 카테고리 TOP15 진입

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  • 딥커머스가 16일 U.S. POLO ASSN.의 더우인 남성화 라이브커머스 매출이 TOP15에 진입했다고 밝혔다
  • U.S. POLO ASSN. 더우인 플래그십 스토어는 일평균 32만위안 매출과 1100켤레 판매를 기록하며 1분기 중국 매출이 전년 대비 3배 성장했다
  • 딥커머스는 현지화·데이터 기반 마케팅·라이브커머스 역량을 기반으로 중국에서 경쟁력을 강화하고 유럽 등 글로벌 시장으로 확장할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

U.S. POLO ASSN. 1분기 매출 전년비 3배 성장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 디지털 커머스 전문기업 딥커머스는 현재 운영 중인 패션 브랜드 'U.S. POLO ASSN.'의 플래그십 스토어가 중국 최대 숏폼·라이브커머스 플랫폼인 더우인(抖音)에서 라이브커머스 매출이 남성화 카테고리 상위 15위권에 진입했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 U.S. POLO ASSN.의 중국 더우인 플래그십 스토어는 최근 일평균 판매액 약 32만 위안(약 7188만원), 일평균 판매량 약 1100켤레를 기록하고 있다. 브랜드 운영 역량과 라이브커머스 실행력을 집중적으로 강화해 온 결과가 가시적인 성과로 이어지고 있다는 설명이다.

특히 U.S. POLO ASSN.은 올해 1분기(1~3월) 중국 시장에서 약 1200만 위안(약 27억원)의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 약 3배 성장해 회사 실적 성장을 견인했다. 중국 내 브랜드 인지도 제고와 라이브커머스 채널 경쟁력 강화가 동시에 성과를 창출하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

딥커머스 로고. [사진=딥커머스]

회사는 이번 더우인 남성화 카테고리 TOP15 진입이 단순한 일회성 판매 증가가 아닌 브랜드 경쟁력과 데이터 기반 디지털 마케팅, 라이브커머스 운영 역량이 결합된 결과라고 분석했다. 현지화 전략에서부터 제품의 기획 및 디자인, 라이브커머스 운영, 판매 데이터 분석에 이르는 통합 운영 체계를 구축함으로써 중국 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다는 설명이다.

또한 딥커머스는 중국 시장에서 축적한 브랜드 운영 및 라이브커머스 노하우를 바탕으로 글로벌 사업 확대에도 속도를 낼 계획이다. 회사는 향후 유럽 시장의 성장 잠재력이 높은 브랜드를 발굴해 중국 시장에 성공적으로 안착시키고 이후 더우인 및 글로벌 크로스보더 이커머스 채널을 활용해 세계 시장으로 확장하는 '글로벌 브랜드 오퍼레이터(Global Brand Operator)' 전략을 본격 추진할 예정이다.

딥커머스 관계자는 "U.S. POLO ASSN.의 더우인 신발 카테고리 TOP15 진입은 회사의 브랜드 운영 및 라이브커머스 역량이 시장에서 인정받고 있음을 보여주는 성과"라며 "향후 우수 브랜드 발굴과 글로벌 전자상거래 채널 확대를 통해 글로벌 디지털 커머스 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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