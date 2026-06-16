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에스폴리텍, 고난연 폴리카보네이트 신제품 출시

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  • 에스폴리텍이 16일 고난연 PC소재 파이어스탑 신제품을 출시했다고 밝혔다
  • 파이어스탑 시트는 3중 구조로 화염 확산과 용융낙하물에 의한 2차 화재를 줄이고 친환경 난연제를 적용했다
  • KCL 시험에서 소화점 임계열류량 17배 향상 성과를 얻었고 도로 방음벽 등 공공 인프라에 적용을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공 인프라 시장 진출…화염 확산거리 44% 감소

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔지니어링 플라스틱 전문기업 에스폴리텍이 자체 개발한 고난연 폴리카보네이트(PC) 소재 '파이어스탑(FireStop)' 기술을 적용한 신제품을 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 차량 화재나 방화로 인한 화재 확산을 최소화하기 위해 개발됐다. 고난연층과 자외선(UV) 차단층을 결합한 3중 구조의 파이어스탑 시트를 적용해 화재 발생 시 착화 시간을 지연시키고 화염 확산을 억제하도록 설계됐다. 재료가 녹아내리며 발생하는 용융 낙하물로 인한 2차 화재 위험도 줄였으며, 할로겐 계열 물질을 사용하지 않은 친환경 난연 첨가제를 적용했다.

회사에 따르면 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 공인 시험 결과 파이어스탑 시트는 일반 아크릴 제품 대비 화염 확산거리를 44% 줄였다. 불이 붙었을 때 스스로 불을 꺼뜨릴 수 있는 화재확산 차단 능력인 소화점 임계열류량은 약 17배 향상된 것으로 나타났다. 한국도로공사 중소기업기술마켓 인증기술·제품으로 지정돼 공공 인프라 시장에서의 제품 신뢰성을 확보했다.

에스폴리텍 로고. [사진=에스폴리텍]

에스폴리텍은 신제품을 도로 방음벽, 철도시설, 교량 구조물, 공공시설 등 화재 안전성이 요구되는 다양한 인프라 분야에 적용할 계획이다. 특히 한국도로공사 인증을 바탕으로 공공 발주 사업과 인프라 유지·보수 시장을 중심으로 제품 적용을 확대할 예정이다.

회사 관계자는 "파이어스탑은 화재 확산 억제 성능과 친환경성을 동시에 고려해 개발한 고난연 솔루션"이라며 "공공 인프라와 건축 시장을 중심으로 제품 공급을 확대하고 스페셜티 소재 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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