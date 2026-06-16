경기도의회 민주당, 22일 전반기 대표의원·의장단 후보 선출

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15일 당선인 총회서 3선 김성수 의원 선관위원장 추대… 선관위 구성 완료

대표의원 및 의장단 후보 등록 16일 오후 4시 마감

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 더불어민주당이 오는 22일 제12대 전반기 대표의원과 의장단 후보를 선출하기 위한 공식 일정에 들어갔다.

경기도의회 더불어민주당은 대표의원 및 의장·부의장 후보 선출을 위한 선거관리위원회를 구성했다고 밝혔다. [사진= 경기도의회 더불어민주당]

경기도의회 더불어민주당은 지난 15일 제1차 당선인 총회를 열고 차기 교섭단체를 이끌어갈 대표의원 및 의장·부의장 후보 선출을 위한 선거관리위원회를 구성했다고 16일 밝혔다.

이날 총회에서는 선거관리위원회 위원장에 3선인 김성수 의원(안양1)을 추대했다. 선거관리위원으로는 김동규(안산1), 김태형(화성5), 김운남(고양11), 김용찬(용인7), 이병숙(수원12), 김귀근(군포4), 황수영(수원5), 박상현(부천2) 의원 등 총 8명이 선임됐다.

새롭게 구성된 선관위는 당선자 총회 직후 첫 회의를 열고 구체적인 선거 일정을 확정했다. 대표의원 및 의장·부의장 후보자 등록은 15일 오후 4시부터 시작해 오는 16일 오후 4시에 마감된다.

이후 오는 22일 오전 10시 30분에 열리는 제2차 당선인 총회에서 대표의원과 의장·부의장 후보를 동시에 선출할 계획이다. 교섭단체를 이끌 대표의원은 당일 총회에서 확정되며 의장과 부의장은 내달 7일로 예정된 제12대 의회 첫 회기인 제392회 임시회 제1차 본회의에서 최종 선출된다.

최종현 대표의원은 총회에서 "경기도의회는 전국 최대 규모의 광역의회인 만큼 책임이 무겁다"며 "이번 당내 선거가 단순한 경쟁을 넘어 단결과 화합의 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

김성수 선거관리위원장은 "더불어민주당의 책임이 더욱 커진 만큼 12대 의회의 출발선이 되는 이번 선거가 무척 중요하다"며 "선관위 위원들과 함께 투명하고 공정하게 선거를 진행하겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com