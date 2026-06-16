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"美, 이란 합의 이행 시 3천억달러 재건기금 허용 검토"

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  • 트럼프 행정부가 15일 이란 재건펀드 검토를 밝혔다.
  • 3천억달러 규모로 최종합의 이행시 허용한다 했다.
  • 제재완화와 핵협상 진전 따라 단계적 지원한다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란이 최종 합의를 이행할 경우 3천억 달러(약 454조 6천500억 원) 규모의 이란 재건 투자 펀드 조성을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했다.

미국 고위 관리는 "이란의 나라를 재건하기 위한 3천억 달러 규모의 대형 펀드" 가능성을 논의했다고 밝혔다. 이 같은 인센티브는 오는 19일 스위스에서 공식 서명될 종전 양해각서(MOU) 이행 '성과'에 연동될 것이라고 설명했다.

협상 내용에 정통한 소식통은 펀드 조성이 최종 합의 체결을 전제로 하며 60일 휴전 연장, 호르무즈 해협 재개방, 핵 협상 타결 이후에나 이뤄질 것이라고 밝혔다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

펀드는 정부 자금이 아닌 이란 투자를 원하는 기업들이 조성하는 방식으로 구성·운용 방식은 아직 정해지지 않았다. 소식통은 "유럽, 아시아, 한국, 일본, 미국 기업들의 관심이 크다"며 "제재가 풀리면 이 펀드는 막대한 규모가 될 것"이라고 말했다.

JD 밴스 부통령은 CBS뉴스에 3천억 달러 재건 펀드가 "이란이 의무를 이행하는 한 접근할 수 있는 것"이라고 밝혔다. 다만 한 고위 관리는 MOU가 원격 서명된 이후 현재까지 이란에 흘러간 달러는 "0"이라고 밝혔다.

이란에 대한 재정 인센티브 규모는 협상에서 가장 논쟁적인 쟁점 중 하나였다. 트럼프 대통령은 2015년 오바마 행정부의 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)가 "현금 다발"을 이란에 보냈다고 강하게 비판해온 만큼 이번에도 이슬람 정권에 보상을 주는 것으로 비치는 데 민감한 상황이다. 비판론자들은 이번 MOU에서 논의 중인 재정 인센티브가 오바마 시절 합의보다 훨씬 크다고 지적한다.

MOU 조건에 따라 이란 해외 동결자산 해제를 포함한 제재 완화는 핵 협상 진전과 최종 합의에 따라 단계적으로 이뤄진다. 다만 고위 관리들은 초기 신뢰 구축 차원에서 소규모 재정 지원을 먼저 제공할 것이라고 밝혔다. 한 고위 관리는 "제재 완화는 특정 행동에 연동되는 것이 아니라 전반적으로 적절히 행동하는 것에 연동된다"며 "우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 핵 프로그램"이라고 말했다.

MOU에 따라 미국과 이란은 합의된 메커니즘 하에 농축 우라늄 비축분 처리 문제를 해결하기로 했다. 최소 조건은 국제에너지기구(IAEA) 감독 아래 모든 우라늄을 현장에서 희석하는 것이다.

한 미국 관리는 이란의 3개 주요 핵시설이 지난해 이스라엘의 12일 전쟁 당시 미국의 폭격으로 "이미 체계적으로 파괴됐다"고 밝히면서도 "재건하지 않도록 보장하는 조치"를 원한다고 했다.

현재 이란은 9천㎏ 이상의 농축 우라늄을 보유하고 있으며 이 중 440㎏은 무기급에 가까운 수준으로 농축된 것으로 알려졌다.

wonjc6@newspim.com

 

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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