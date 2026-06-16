"美, 이란 합의 이행 시 3천억달러 재건기금 허용 검토"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란이 최종 합의를 이행할 경우 3천억 달러(약 454조 6천500억 원) 규모의 이란 재건 투자 펀드 조성을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했다.

미국 고위 관리는 "이란의 나라를 재건하기 위한 3천억 달러 규모의 대형 펀드" 가능성을 논의했다고 밝혔다. 이 같은 인센티브는 오는 19일 스위스에서 공식 서명될 종전 양해각서(MOU) 이행 '성과'에 연동될 것이라고 설명했다.

협상 내용에 정통한 소식통은 펀드 조성이 최종 합의 체결을 전제로 하며 60일 휴전 연장, 호르무즈 해협 재개방, 핵 협상 타결 이후에나 이뤄질 것이라고 밝혔다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

펀드는 정부 자금이 아닌 이란 투자를 원하는 기업들이 조성하는 방식으로 구성·운용 방식은 아직 정해지지 않았다. 소식통은 "유럽, 아시아, 한국, 일본, 미국 기업들의 관심이 크다"며 "제재가 풀리면 이 펀드는 막대한 규모가 될 것"이라고 말했다.

JD 밴스 부통령은 CBS뉴스에 3천억 달러 재건 펀드가 "이란이 의무를 이행하는 한 접근할 수 있는 것"이라고 밝혔다. 다만 한 고위 관리는 MOU가 원격 서명된 이후 현재까지 이란에 흘러간 달러는 "0"이라고 밝혔다.

이란에 대한 재정 인센티브 규모는 협상에서 가장 논쟁적인 쟁점 중 하나였다. 트럼프 대통령은 2015년 오바마 행정부의 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)가 "현금 다발"을 이란에 보냈다고 강하게 비판해온 만큼 이번에도 이슬람 정권에 보상을 주는 것으로 비치는 데 민감한 상황이다. 비판론자들은 이번 MOU에서 논의 중인 재정 인센티브가 오바마 시절 합의보다 훨씬 크다고 지적한다.

MOU 조건에 따라 이란 해외 동결자산 해제를 포함한 제재 완화는 핵 협상 진전과 최종 합의에 따라 단계적으로 이뤄진다. 다만 고위 관리들은 초기 신뢰 구축 차원에서 소규모 재정 지원을 먼저 제공할 것이라고 밝혔다. 한 고위 관리는 "제재 완화는 특정 행동에 연동되는 것이 아니라 전반적으로 적절히 행동하는 것에 연동된다"며 "우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 핵 프로그램"이라고 말했다.

MOU에 따라 미국과 이란은 합의된 메커니즘 하에 농축 우라늄 비축분 처리 문제를 해결하기로 했다. 최소 조건은 국제에너지기구(IAEA) 감독 아래 모든 우라늄을 현장에서 희석하는 것이다.

한 미국 관리는 이란의 3개 주요 핵시설이 지난해 이스라엘의 12일 전쟁 당시 미국의 폭격으로 "이미 체계적으로 파괴됐다"고 밝히면서도 "재건하지 않도록 보장하는 조치"를 원한다고 했다.

현재 이란은 9천㎏ 이상의 농축 우라늄을 보유하고 있으며 이 중 440㎏은 무기급에 가까운 수준으로 농축된 것으로 알려졌다.

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