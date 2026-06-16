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청주 운천공원 유적서 고려 사찰·청석탑 부재 첫 확인

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  • 청주시는 16일 운천근린공원 부지서 고려 사찰과 청석탑 부재를 확인했다.
  • 청석탑 상륜부 부재가 폐사찰서 나온 첫 사례로 학술 가치가 크다.
  • 청주는 유적 보존과 공원 조성을 병행하고 공개 행사도 검토했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

흥덕사지권 불교문화의 실체…고려 석탑 연구 새 지평

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 운천근린공원 조성 부지에서 고려 시대 사찰 건물지와 함께 국내 고고학 발굴 조사 사상 처음으로 '청석탑' 부재가 확인되면서 청주의 불교 문화유산사가 다시 주목받고 있다.

폐사찰 터에서 청석탑 관련 부재가 확인된 것은 국내 최초로 고려 석탑의 구조와 양식을 복원할 결정적 단서가 될 전망이다.

유물 발굴 현장.[사진=청주시] 2026.06.16 baek3413@newspim.com

청주시는 운천근린공원 조성 사업 부지 내 유적 발굴 조사에서 고려 시대 사찰 건물지와 청석탑 부재를 확인했다고 16일 밝혔다.

조사지는 흥덕구 운천동 산 9-1 일원으로 청주 흥덕사지(사적 제315호) 인근이다.

국원문화유산연구원이 2023년부터 현재까지 발굴 조사를 진행하고 있다.

이번 조사에서 출토된 청석탑 부재는 단순한 석재가 아니다.

상륜부를 구성하는 복발, 보륜, 수연 등이 비교적 온전한 상태로 나와 고려 시대 청석탑의 원형과 조형미를 짚을 수 있는 핵심 자료로 평가된다.

청석탑은 고려 시대를 대표하는 다층 석탑의 특수한 형식이지만 그간 연구는 대부분 현존 유적에 의존해 왔다.

이번처럼 새로 드러난 폐사찰에서 부재가 직접 확인된 사례는 학술사적으로도 의미가 크다.

유적의 공간 구성도 주목된다.

조사단은 중앙에 마당을 둔 'ㅁ'자형 평면 배치 구조를 확인했으며 창건 이후 고려 시대에서 조선 시대에 이르는 변화 양상도 함께 파악했다.

중앙 중심 건물지에서는 초석과 적심, 기단, 계단 등이 조사됐고, 양측 익사 건물지에서는 난방시설도 드러났다.

청석탑 부재.[사진=청주시] 2026.06.16 baek3413@newspim.com

출토 유물의 수준도 만만치 않다.

고려 전기 해무리 굽 청자류, 상감청자 매병편, 연화문·일휘문 막새기와, 전돌, 청동제품 등이 다수 나왔다.

이는 이곳이 단순한 지방 사찰이 아니라 고려 전기에 조성된 고위계 사찰이었음을 시사한다.

조사단은 해당 유적이 청주 흥덕사지와 직접적으로 이어지는 사찰 공간일 가능성에 주목하고 있다.

발굴 조사단은 "확인된 청석탑 부재는 해당 유적이 고려 시대 청주 흥덕사지와 직접 관련된 사찰 공간임을 보여주는 결정적인 자료"라고 평가했다.

청주의 불교 문화가 흥덕사라는 대표 유적에만 머물지 않고 그 주변으로 더 넓게 펼쳐져 있었음을 보여주는 대목이다.

청주시는 이번 성과를 계기로 유적의 보존과 활용 방안을 체계적으로 마련할 계획이다.

시민들이 발굴 성과를 직접 볼 수 있도록 현장 공개 행사와 학술대회 개최도 검토하고 있다.

시 관계자는 "이번 조사는 문화유산 보존과 도시공원 조성을 함께 추진한 모범 사례가 될 것"이라며 "운천근린공원이 역사와 자연이 조화를 이루는 시민 문화 휴식 공간으로 자리 매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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