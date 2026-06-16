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대상 청정원, '저당 홍초' 판 키운다…올해 300억 매출 정조준

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  • 대상 청정원이 16일 저당 홍초 3종을 출시했다.
  • 저당 석류와 스틱형 2종으로 라인업을 넓혔다.
  • 올해 저당 홍초 매출 300억 원을 목표로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

저당 석류·스틱형 2종 출시…일본·베트남 등 글로벌 공략 속도
알룰로스 활용해 당류·칼로리 낮춰…발효 기반 건강음료 시장 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상 청정원이 저당 신제품을 앞세워 발효 기반 건강음료 시장 공략을 강화한다. 지난해 선보인 '저당 홍초'가 출시 1년여 만에 누적 매출 약 200억 원을 기록한 데 이어, 인기 플레이버와 휴대성을 강화한 제품으로 소비자 접점을 넓히겠다는 전략이다.

대상 청정원은 홍초 '저당 석류'와 스틱형 '저당 스틱 석류', '저당 스틱 레드애플' 등 신제품 3종을 출시했다고 16일 밝혔다. 회사는 이번 출시를 계기로 저당 홍초 라인업을 확대하고, 올해 저당 홍초로만 매출 300억 원을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 하반기부터는 일본과 베트남 등 해외 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.

신제품 3종에는 대상 청정원이 저당·저칼로리 제품군에 도입한 자체 엠블럼 'LOWTAG(로우태그)'가 부착됐다. 대상이 자체 생산한 알룰로스를 활용해 일반 음용 식초 대비 당류와 칼로리를 낮췄으며, 난소화성말토덱스트린을 함유한 기능성표시식품으로 설계했다.

홍초 '저당 석류'는 스페인산 석류 농축액으로 만든 100% 과일숙성발효초를 사용한 제품이다. 100g당 당류는 3g, 칼로리는 37㎉ 수준으로, 일반 음용 식초 대비 당류를 74%, 칼로리를 56% 낮췄다. 홍초의 대표 플레이버인 석류 맛을 유지하면서 당류와 칼로리 부담을 줄인 것이 특징이다.

스틱형 제품은 1회분 40㎖씩 개별 포장해 휴대성과 음용 편의성을 높였다. 물이나 탄산수, 우유 등에 넣어 간편하게 즐길 수 있으며, 스틱 1개 기준 칼로리는 17㎉ 수준이다. 고봉관 대상 소스팀장은 "맛과 편의성을 모두 잡은 포트폴리오를 확대하고, 일본·베트남 등 글로벌 시장 공략을 가속화하겠다"고 말했다.

청정원 저당 홍초 석류. [사진=대상 제공]

mkyo@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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