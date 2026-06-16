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삼성전자, 아트TV '더 프레임' 호텔용 출시

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  • 삼성전자가 16일 호텔용 아트TV '더 프레임'을 공개했다
  • 호텔용 '더 프레임'은 4K QLED와 AI 기능을 탑재했다
  • 2025년 전 모델 구글캐스트 지원하며 하반기 출시된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4K QLED 화질에 AI 배경화면·실시간 번역 기능 탑재

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 세계 최초 아트TV '더 프레임'을 호텔용으로 확장한다고 16일 밝혔다. 럭셔리 호텔과 프리미엄 부티크 호텔 등 기업 고객들의 차별화된 공간 경험 요구에 대응하기 위한 것이다.

삼성전자는 15~18일(현지시간) 미국 텍사스 샌 안토니오에서 열리는 세계 최대 호텔 기술 전시회 '하이텍 2026'에서 호텔용 '더 프레임'을 선보인다.

호텔용 '더 프레임'은 4K QLED 화질을 적용했으며, 빛 반사를 최소화하는 안티 글레어 패널과 27.5mm 초슬림 두께의 액자 형식 베젤을 특징으로 한다. 전원이 꺼져 있을 때도 그림과 사진 등 예술 작품을 표시하는 '컬렉션 허브' 기능으로 객실을 프리미엄 인테리어 요소로 활용할 수 있다.

삼 성전자 호텔용 '더 프레임'. [사진=삼성전자]

또 삼성 호텔TV 라인업 최초로 인공지능(AI) 기반 생성형 배경화면과 실시간 번역 기능을 지원한다. 투숙객은 호텔이 미리 설정한 이미지 외에 개인별 원하는 이미지를 생성해 표시할 수 있으며, 실시간 번역을 통해 해외 여행 중에도 현지 방송을 모국어로 시청할 수 있다. 마그네틱 방식의 맞춤형 프레임 베젤로 호텔 인테리어에 맞춰 베젤을 쉽게 교체할 수 있다.

삼성전자는 2025년부터 호텔TV 전 모델에 '구글 캐스트'와 '애플 에어플레이' 무선 콘텐츠 공유 기술을 지원한다. 투숙객은 객실TV 화면의 QR 코드를 통해 스마트폰이나 태블릿의 콘텐츠를 TV에서 연속해서 즐길 수 있으며, 체크아웃 시 연동 기기 정보는 자동으로 삭제돼 개인정보가 보호된다.

호텔 관리자는 호텔TV 전용 통합 매니지먼트 솔루션 '링크 클라우드'를 통해 전 세계 객실TV의 상태와 서비스를 실시간으로 원격 관리할 수 있다. '비즈니스 인텔리전스' 기능으로 투숙객이 주문한 음식 메뉴나 시청한 TV 채널 등 데이터를 분석해 맞춤형 서비스를 구현할 수 있다. '더 프레임' 설치 시 '컬렉션 허브' 관리 메뉴를 통해 호텔 브랜드 컨셉에 맞춘 아트 콘텐츠를 일괄 배포할 수 있으며, 실내 조도에 따라 콘텐츠의 밝기와 색상을 자동으로 조정하는 것도 가능하다.

호텔용 '더 프레임'은 43·55·65·75형 4종 크기로 올 하반기부터 전 세계에 출시된다.

kji01@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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