아트 바젤 품은 삼성 아트TV…스위스 현대미술 24점 선보인다

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토마스 후버·토비아스 카스파 등 스위스 대표 작가 작품 공개

바젤 현장 아트월 설치…마이크로 RGB·OLED로 몰입형 전시 구현

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 세계 최대 아트페어인 아트 바젤과 협력해 '아트 바젤 인 바젤 2026' 컬렉션을 삼성 아트 스토어에 공개하고 스위스 현대미술 작품을 선보인다고 15일 밝혔다.

삼성전자는 아트 바젤과의 파트너십을 바탕으로 홍콩·바젤·파리·마이애미 비치 등에서 열리는 전시 작품을 엄선해 삼성 아트 스토어에서 제공하고 있다.

이번 컬렉션은 세계 유수 갤러리 8곳이 선정한 작품 24점으로 구성됐다. 마이36, 폰 바르타, 스코피아, 블루 벨벳 등 주요 갤러리의 소장 작품을 통해 바젤의 예술적 정체성과 스위스 현대미술의 흐름을 담아냈다.

토마스 후버(Thomas Huber)의 '16.7.2024 (2024)' 라이프스타일 이미지 [사진=삼성전자]

대표 작품으로는 토마스 후버의 '16.7.2024(2024)', 토비아스 카스파의 'The Japan Collection(2018-2020)', 아테네 갈리시아디스의 'Stillleben (Reflection on longings and belongings)(2021)' 등이 포함됐다.

삼성전자는 오는 18~21일 스위스 바젤에서 열리는 '아트 바젤 인 바젤 2026' 현장에 아트월을 설치하고 2026년형 마이크로 RGB, OLED, 더 프레임 프로, 더 프레임 등 아트 TV 제품을 통해 해당 컬렉션을 전시할 예정이다.

전시장에서는 삼성 아트 TV 앰배서더인 다니엘 아샴과 협업한 작품도 함께 공개된다. 다니엘 아샴이 디자인한 더 프레임 프로 전용 베젤은 지형도 데이터를 활용한 입체 패턴을 적용해 TV 자체를 예술 작품처럼 구현했다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "아트 바젤의 본고장인 바젤의 예술적 유산과 창의성을 담아낸 컬렉션"이라며 "세계적인 예술 작품을 일상에서 즐길 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

삼성 아트 스토어는 전 세계 117개국 이상에서 제공되는 삼성 TV 전용 아트 구독 서비스로 5000여 점의 작품을 4K 화질로 감상할 수 있다. 올해부터 OLED를 포함한 2026년형 아트 TV 전 제품군에서 이용 가능하다.

syu@newspim.com