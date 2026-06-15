金총리 "6말7초쯤 총리직 물러날 듯…당으로 옮겨 국정 뒷받침"

정청래 관련 질문에 "성찰 속에서 평가 이뤄질 것"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 김민석 국무총리가 15일 자신의 사퇴 시점에 대해 "6월 말~7월 초쯤 되면 물러날 수 있지 않을까 싶다"고 밝혔다.

김 총리는 15일 MBC 라디오 '권순표의 뉴스하이킥'에 출연해 "사의 표명을 했고 후임 총리 청문회가 진행되고 정식으로 임명하면 물러날 것"이라고 말했다. 이어 "그때까지는 공백이 없도록 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.06.15 gdlee@newspim.com

사의 표명 이유에 대해서는 "대통령의 국정을 뒷받침하며 국정 성공에 기여하는 것이 (저의) 기본 임무"라며 "그것을 내각에서 당으로 옮겨 하는 것이 더 필요하고 효율적인 상황이 됐다고 판단한 것"이라고 설명했다.

이어 "지금부터는 국회에서 입법도 더 속도감 있게 처리해 뒷받침하고 임기 중반으로 가면서는 여러 정치적 어려움도 있기 때문에 당이 더 안정적으로 정부와 대통령을 뒷받침하는 것이 좋다"며 "제가 당에 가서 그 역할을 하는 것이 필요한 시점이라고 생각했다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 차기 국무총리 후보자로 지명한 것과 관련해서는 "개인적으로 후임 총리로 마음에 뒀던 분 중 한 분"이라며 "워낙 일을 잘하고 '저 분의 잠재력은 어디까지일까' 이런 생각을 했다"고 설명했다.

김 총리는 총리직 사퇴 후 더불어민주당 대표 출마 여부에 대해 "당에 돌아가겠다고 말씀드린 만큼, 정식으로 돌아간 이후에 말씀드리는 것이 맞다"고 했다.

정청래 대표에 대해서는 "여러 가지 중요한 역할과 노력을 해오셨다"며 "평가를 제가 개인적으로 하긴 그렇다"고 말을 아꼈다.

그러면서도 "정부·여당 모두 성찰해야 될 정도의 만족스럽지 않은, 승리라고 하기 어려운 선거 결과가 나왔기 때문에 그 부분에 대한 성찰 속에서 평가가 이루어질 것"이라고 덧붙였다.

blue99@newspim.com