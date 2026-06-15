진주시, 제6기 지역사회보장계획 수립 논의…"시민체감형 복지"

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 15일 제6기 지역사회보장계획 TF회의를 열었다
- 회의에서 2027~2030년 시민체감형 복지정책 방향과 협력체계 구축 방안을 논의했다
- 시는 주민 의견 수렴과 보고회를 거쳐 제6기 지역사회보장계획을 확정할 예정이다
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주민 의견 수렴 후 최종 계획 확정
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 제6기 지역사회보장계획 수립을 위한 태스크포스 회의를 열고 2027~2030년의 시민체감형 복지정책 방향을 논의했다.
시는 15일 시청 문화강좌실에서 지역사회보장협의체 위원과 민간 전문가, 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 회의를 개최했다고 밝혔다.
지역사회보장계획은 사회보장급여법에 따른 4개년 법정계획으로 지역 여건과 복지 수요를 반영해 중장기 복지 정책 방향을 제시하는 기준이 된다.
이날 회의에서는 연구용역 기관의 과업 추진 방향 보고를 시작으로 제5기 계획에 대한 평가와 제6기 계획 수립을 위한 협력체계 구축 방안이 논의됐다.
참석자들은 지역 특성과 시민 복지 수요를 반영한 비전과 목표 설정, 추진 전략 등에 대해 의견을 제시했다.
시는 향후 표적집단면접과 주민 의견 수렴, 중간·최종 보고회를 거쳐 제6기 지역사회보장계획을 확정할 예정이다.
news2349@newspim.com