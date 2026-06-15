한국앤컴퍼니, 배터리 방문 교체 서비스 제공

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니는 15일 쿠팡과 함께 한국 배터리 방문 교체 서비스를 시작했다고 밝혔다.
- 쿠팡 로켓설치를 통해 AGM 배터리를 24시간 주문·예약해 자택·사무실 등 원하는 장소에서 전문 기사가 교체해준다고 했다.
- 한국 배터리는 그룹 핵심 사업으로, 차량번호 입력만으로 맞춤 배터리를 찾는 온라인 기능과 글로벌 판매망을 운영 중이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니은 15일 한국 배터리 방문 교체 서비스를 시작했다고 밝혔다. 쿠팡의 '로켓설치'를 통해 제공되는 이 서비스는 고객이 자택이나 사무실, 주차장 등 원하는 장소에서 배터리를 교체할 수 있도록 한다.
서비스는 한국 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리를 대상으로 운영된다. 고객이 쿠팡에서 제품을 주문하면 전문 설치기사가 현장을 방문해 교체 작업을 진행한다. 주문은 24시간 가능하며, 오후 2시 이전 주문 시 익일 설치를 지원한다. 최대 4주 범위 내에서 희망 일정 예약도 가능하다.
기존에는 배터리 교체를 위해 정비소를 직접 방문하거나 현장에서 대기해야 했다. 이번 서비스는 이러한 번거로움을 덜기 위해 마련됐다.
한국앤컴퍼니는 지난해 10월 그룹 통합 브랜드 '한국(Hankook)'의 새로운 브랜드 아이덴티티를 공개했다. 배터리 사업의 정체성을 담은 태그라인 '차지 인 모션(Charge in Motion)'을 적용했으며, 브랜드 커뮤니케이션 활동을 강화해왔다.
한국 배터리 홈페이지에서는 차량번호 입력만으로 자신의 차량에 적합한 배터리 제품을 확인할 수 있는 '차량번호로 배터리찾기' 기능도 운영 중이다.
한국 배터리는 타이어, 자동차 열관리 시스템과 함께 한국앤컴퍼니그룹의 핵심 사업이다. 80여 년간 축적한 기술력을 바탕으로 전 세계 약 100개국, 450여 개 고객사를 대상으로 판매 네트워크를 구축했으며, 전주공장과 대전공장, 미국 현지 생산거점을 기반으로 운영 중이다.
y2kid@newspim.com