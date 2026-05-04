한국앤컴퍼니, 전주공장에 배터리 브랜드존 개설

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니가 29일 전주공장 로비에 한국 배터리 브랜드존을 개설했다.
- 반원형 공간에 AGM 배터리부터 차세대 전지와 제작 과정을 전시했다.
- 대리점·고객사 초청 견학을 계획하며 브랜드 가치를 알린다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니가 지난달 29일 전북 완주군 전주공장 1층 로비에 '한국' 배터리 브랜드존을 개설했다고 4일 밝혔다.
반원형으로 설계된 이 공간은 과거 자산이 미래로 이어진다는 의미를 담았다. AGM 배터리부터 차세대 전지까지 현재와 미래 제품을 전시하고, 배터리 제작 과정을 영상으로 볼 수 있도록 구성했다.
회사는 2024년부터 기존 '한국'과 '아트라스비엑스(ATLASBX)' 브랜드를 '한국'으로 통일했다. 지난해 9월에는 '차지 인 모션(Charge in Motion)'이라는 새로운 브랜드 슬로건을 적용했고, 이후 해외 전시회 참여, 홈페이지 개편, 대리점 설치물 리뉴얼 등을 통해 브랜드 가치를 알려왔다.
전주공장은 2001년부터 배터리를 생산해온 핵심 생산 기지다. 대전공장과 함께 국내 납축전지 업계에서 유일하게 미국에 현지 생산 거점을 보유하고 있다.
회사는 브랜드존을 통해 대리점과 고객사 관계자들을 초청해 공장 견학을 진행할 계획이다. 현재 전 세계 약 100개국 450여 개 고객사를 대상으로 판매 네트워크를 구축하고 있다.
y2kid@newspim.com