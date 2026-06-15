민선9기 울진군수직 인수위 공식 출범....전문성 갖춘 12인 구성

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수 당선인 인수위가 15일 출범했다
- 인수위는 민생경제 회복·실용 비즈니스 군정을 목표로 한다
- 청년·낙선 군의원 후보 등 각계 인사를 포함한 통합형 인수위로 구성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고재옥 위원장 필두 '실무형·통합형' 인수위 진용 완비
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 울진군수직 인수위원회가 15일 공식 출범했다.
황이주 군수 당선인의 민선 9기 핵심 전략인 '민생 경제 회복'과 '실용 중심 비즈니스 경영'을 실현하기 위한 각계 전문인 12인으로 구성됐다. 위원장은 고재옥 씨가 선임됐으며 간사는 이대형 씨가 맡았다.
또 울진 군정의 연속성을 확보하고 정책 완성도를 높이기 위해 6인의 자문위원단을 선임했다.
이번 인수위에는 각 분야 전문가와 계층별 대표성을 가진 인력이 다수 포진했다.
특히 청년 대표로 1999년생 손승원 씨가 최연소 위원으로 합류했으며 이번 지방선거에서 선전했으나 낙선한 군의원 후보였던 김복자(더불어민주당), 정안일(무소속) 씨 등을 파격적으로 위촉돼 명실상부한 '통합형 인수위'의 진용을 갖췄다.
인수위는 이날 출범을 기점으로 황이주 당선인의 핵심 기조인 '민생 경제 회복'과 '실용 중심의 비즈니스 경영'을 군정에 접목하기 위한 본격적인 밑그림을 마련한다는 구상이다.
인수위 관계자는 "이번 인수위는 보여주기식의 기존 형식을 과감히 탈피하고 오직 군민의 삶을 바꾸고 지역 경제를 살리는 실천적 방안을 수립하는 데 모든 역량을 집중할 것"이라며 "선거 과정에서 다짐했던 당선인의 공약을 공조직에 안정적으로 인계하고 7월 1일 공식 출범과 동시에 주요 민생 공약들이 차질 없이 이행될 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com