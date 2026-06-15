전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.15 (월)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

'어쩌면 해피엔딩' 10주년, 전국 투어 공연 제주서 '전석 매진' 마무리

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 엔에이치엔링크는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 전국 투어가 14일 제주 공연을 끝으로 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.
  • 이번 투어는 16개 도시 78회에 걸쳐 전 회차 매진을 기록했고, 서울 공연까지 합쳐 총 190회 전석 매진이라는 대기록을 세웠다.
  • 배우들은 10년간 작품을 사랑해준 관객들에게 감사 인사를 전하며 행복한 여정이었다는 소감을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 엔에이치엔링크(대표 왕문주)는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연 전국 투어가 14일 제주를 마지막으로 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

이번 전국 투어는 2월 부산을 시작으로 대전, 광주, 용인, 인천, 세종, 전주, 평택, 수원, 창원, 대구, 천안, 울산, 당진, 고양, 제주까지 16개 도시에서 총 78회 공연이 펼쳐졌다. 전국 각지에서 10주년 기념 공연을 놓치지 않으려는 관객들의 발길이 이어지며 전 회차 매진과 함께 평균 객석 점유율 100%(유료 기준 92%)를 기록했다.

관객들은 티켓링크에 '올리버, 클레어와 함께한 2시간여의 시간이 너무나 행복했다', '오랜 시간 잊지 못할 것 같다' 등의 관람 후기를 남기며 배우들의 열연과 작품이 전하는 감동에 뜨거운 반응을 보였다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

앞서 지난해 10월부터 올해 1월까지 진행된 서울 공연에서도 관객들의 높은 관심과 성원 속에 112회 전 회차 매진을 기록한 바 있어, 이번 시즌 서울부터 제주까지 총 190회의 공연에서 전 회차 전석 매진이라는 대기록을 달성했다.

이번 10주년 기념 공연에 함께한 전 배우들은 NHN링크를 통해 각자의 소감을 전했다. 한경숙 프로듀서는 "뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 10년이라는 시간 동안 관객분들의 사랑으로 성장해 온 작품"이라며 "전국에서 공연장을 찾아주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 인간을 돕기 위해 만들어진 '헬퍼봇' 올리버와 클레어의 사랑 이야기를 다룬 작품이다. 2016년 초연 이후 매 시즌 평균 관객 평점 9.8점, 유료 객석 점유율 90% 이상을 기록하며 꾸준히 사랑받아 왔다. 2024년 브로드웨이에서 선보인 'Maybe Happy Ending'은 지난해 제78회 토니 어워즈(Tony Awards) 작품상, 극본상, 음악상(작곡 및 작사) 등 6개 부문을 수상하며 전 세계적으로 작품성을 인정받았다. (끝)

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

다음은 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연에 참여한 전 배우들의 소감 전문.

◆올리버(OLIVER) 역

김재범 '어쩌면 해피엔딩' 올리버를 처음 연기하고 10년이 흘렀습니다. 그 시간 동안 제 몸은 많은 곳이 고장 났지만, 그럼에도 불구하고 긴 세월 연기할 수 있어서 행복했습니다. 앞으로도 행복하게 연기하겠습니다. 여러분들의 앞날에도 행복만이 가득하길^^

신성민 '어쩌면 해피엔딩'과 함께한 여행 정말 행복했습니다. 관객분들의 관심과 응원 덕분에 끝까지 잘 마무리할 수 있었습니다. 이 여정을 함께 해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

전성우 긴 여정이 끝났네요. 행복한 시간이었고, 함께해 주셔서 너무 감사했습니다.

정휘 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 공연에 '뉴캐'로 참여해서 정말 행복하고 즐거웠습니다. 서울을 지나 지방공연까지 하면서 있었던 그 안에서의 수많은 이야기가 저에게는 확실한 해피엔딩으로 남을 것 같습니다! 올리버, 클레어, 제임스와 함께해 주신 모든 관객 여러분들께 감사하고 사랑합니다♡

◆클레어(CLAIRE) 역

전미도 극장에 찾아와 주신 관객 여러분 덕분에 '해피엔딩' 같은 시간들을 보낼 수 있었습니다. 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

최수진 로봇이지만 인간 못지 않은 다채로운 감정을 느낀 아름다운 공연이었습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.

박지연 이번 시즌 공연하는 동안 오히려 제가 큰 위로와 힘을 얻었습니다. 정말 재밌었고 행복했어요. 앞으로의 10년, 20년도 쭉 응원하겠습니다. '어쩌면 해피엔딩'과 함께해 주신 관객 여러분들 진심으로 감사합니다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

박진주 서울에서부터 제주도까지 반딧불이 보러 같이 가주셔서 정말 감사했어요! 건강하게 지내다 다시 또 만나요. 우리! 사랑해요!

방민아 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년의 여정을 함께하게 되어 진심으로 행복했습니다. 극을 보러 와주신 전국의 모든 관객분들과 함께한 모든 순간들이 소중합니다. 보러 와주셔서, 사랑해 주셔서 감사했습니다. 지금까지 클레어역을 맡았던 -방민아 올림

◆제임스(JAMES) 역

이시안 작년 서울 공연에 이어 올해 초부터 시작된 반년간의 지방 공연 막도 내렸네요. 긴 여정, 여러 지역을 다니며 관객들을 뵐 수 있어 감개무량 했습니다. 고생하신 배우, 스텝, 연주자, 공연 관계자 분들 그리고 함께해 주신 관객 여러분께 박수를 보내드립니다. 덕분에 행복했습니다.

고훈정 멋진 작품으로 전국의 멋진 관객분들과 함께 할 수 있어 행복했습니다. 감사합니다.

박세훈 정말 긴 여정이었지만 끝이 오니 또 아쉽네요. 정말 큰 사랑을 받았습니다. 올리버와 클레어의 제주까지의 여정 함께해 주셔서 감사합니다.

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
사진
김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동