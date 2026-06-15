'어쩌면 해피엔딩' 10주년, 전국 투어 공연 제주서 '전석 매진' 마무리

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 엔에이치엔링크(대표 왕문주)는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연 전국 투어가 14일 제주를 마지막으로 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

이번 전국 투어는 2월 부산을 시작으로 대전, 광주, 용인, 인천, 세종, 전주, 평택, 수원, 창원, 대구, 천안, 울산, 당진, 고양, 제주까지 16개 도시에서 총 78회 공연이 펼쳐졌다. 전국 각지에서 10주년 기념 공연을 놓치지 않으려는 관객들의 발길이 이어지며 전 회차 매진과 함께 평균 객석 점유율 100%(유료 기준 92%)를 기록했다.

관객들은 티켓링크에 '올리버, 클레어와 함께한 2시간여의 시간이 너무나 행복했다', '오랜 시간 잊지 못할 것 같다' 등의 관람 후기를 남기며 배우들의 열연과 작품이 전하는 감동에 뜨거운 반응을 보였다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

앞서 지난해 10월부터 올해 1월까지 진행된 서울 공연에서도 관객들의 높은 관심과 성원 속에 112회 전 회차 매진을 기록한 바 있어, 이번 시즌 서울부터 제주까지 총 190회의 공연에서 전 회차 전석 매진이라는 대기록을 달성했다.

이번 10주년 기념 공연에 함께한 전 배우들은 NHN링크를 통해 각자의 소감을 전했다. 한경숙 프로듀서는 "뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 10년이라는 시간 동안 관객분들의 사랑으로 성장해 온 작품"이라며 "전국에서 공연장을 찾아주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'은 인간을 돕기 위해 만들어진 '헬퍼봇' 올리버와 클레어의 사랑 이야기를 다룬 작품이다. 2016년 초연 이후 매 시즌 평균 관객 평점 9.8점, 유료 객석 점유율 90% 이상을 기록하며 꾸준히 사랑받아 왔다. 2024년 브로드웨이에서 선보인 'Maybe Happy Ending'은 지난해 제78회 토니 어워즈(Tony Awards) 작품상, 극본상, 음악상(작곡 및 작사) 등 6개 부문을 수상하며 전 세계적으로 작품성을 인정받았다. (끝)

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

다음은 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 기념 공연에 참여한 전 배우들의 소감 전문.

◆올리버(OLIVER) 역

김재범 '어쩌면 해피엔딩' 올리버를 처음 연기하고 10년이 흘렀습니다. 그 시간 동안 제 몸은 많은 곳이 고장 났지만, 그럼에도 불구하고 긴 세월 연기할 수 있어서 행복했습니다. 앞으로도 행복하게 연기하겠습니다. 여러분들의 앞날에도 행복만이 가득하길^^

신성민 '어쩌면 해피엔딩'과 함께한 여행 정말 행복했습니다. 관객분들의 관심과 응원 덕분에 끝까지 잘 마무리할 수 있었습니다. 이 여정을 함께 해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

전성우 긴 여정이 끝났네요. 행복한 시간이었고, 함께해 주셔서 너무 감사했습니다.

정휘 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 공연에 '뉴캐'로 참여해서 정말 행복하고 즐거웠습니다. 서울을 지나 지방공연까지 하면서 있었던 그 안에서의 수많은 이야기가 저에게는 확실한 해피엔딩으로 남을 것 같습니다! 올리버, 클레어, 제임스와 함께해 주신 모든 관객 여러분들께 감사하고 사랑합니다♡

◆클레어(CLAIRE) 역

전미도 극장에 찾아와 주신 관객 여러분 덕분에 '해피엔딩' 같은 시간들을 보낼 수 있었습니다. 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

최수진 로봇이지만 인간 못지 않은 다채로운 감정을 느낀 아름다운 공연이었습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.

박지연 이번 시즌 공연하는 동안 오히려 제가 큰 위로와 힘을 얻었습니다. 정말 재밌었고 행복했어요. 앞으로의 10년, 20년도 쭉 응원하겠습니다. '어쩌면 해피엔딩'과 함께해 주신 관객 여러분들 진심으로 감사합니다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 한 장면. [사진=NHN링크]

박진주 서울에서부터 제주도까지 반딧불이 보러 같이 가주셔서 정말 감사했어요! 건강하게 지내다 다시 또 만나요. 우리! 사랑해요!

방민아 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년의 여정을 함께하게 되어 진심으로 행복했습니다. 극을 보러 와주신 전국의 모든 관객분들과 함께한 모든 순간들이 소중합니다. 보러 와주셔서, 사랑해 주셔서 감사했습니다. 지금까지 클레어역을 맡았던 -방민아 올림

◆제임스(JAMES) 역

이시안 작년 서울 공연에 이어 올해 초부터 시작된 반년간의 지방 공연 막도 내렸네요. 긴 여정, 여러 지역을 다니며 관객들을 뵐 수 있어 감개무량 했습니다. 고생하신 배우, 스텝, 연주자, 공연 관계자 분들 그리고 함께해 주신 관객 여러분께 박수를 보내드립니다. 덕분에 행복했습니다.

고훈정 멋진 작품으로 전국의 멋진 관객분들과 함께 할 수 있어 행복했습니다. 감사합니다.

박세훈 정말 긴 여정이었지만 끝이 오니 또 아쉽네요. 정말 큰 사랑을 받았습니다. 올리버와 클레어의 제주까지의 여정 함께해 주셔서 감사합니다.

jyyang@newspim.com