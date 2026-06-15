이준석 "부동산 시장서 위험 신호...분양가상한제 주택 실거주의무 폐지해야"

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"민심은 집값이 오를 때가 아니라 거주할 집이 사라질 때 돌아서"

"부동산은 좌도 우도 가리지 않고 정권을 심판해 왔다"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 15일 이재명 대통령을 향해 사회관계망서비스(SNS)를 통한 지방선거 책임론 전가를 즉각 중단하고 부동산 전세난 해결에 집중할 것을 촉구했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "하루가 멀다하고 SNS로 지방선거 책임론을 자기 당에 떠넘기는 대통령이 참 가벼워 보인다"며 "지방선거 민심에 대한 답변이 명청대전이냐"고 비판했다.

이어 "선거기간 덮어 뒀던 민생문제들이 수두룩하다"며 "신선놀음할 생각은 그만하고 민생을 살피라"고 강조했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌 DB]

이 대표는 특히 심각한 전세난 문제를 집중 지적했다. 그는 "지금 가장 위험하고 즉각적인 신호는 부동산 시장에서 오고 있다"며 "전세난은 특정 계층의 사정이 아니다"라고 말했다.

그러면서 "처음 가정을 꾸리는 신혼부부도, 아이 학교를 따라 옮기는 가족도, 직장을 따라 움직이는 사회초년생도 모두 전셋집을 구하지 못해 멈춰 선다"고 지적했다.

현 정부의 부동산 정책에 대해서는 "전세 제도 때문에 집값이 오른다는 기자회견에서의 훈계가 맞으려면 전세가 사라지면서 집값은 내려가야 되는 것 아니냐"며 "지금은 수요가 있는 전세를 없애겠다 보니 집값을 올리는 풍선효과가 나타나 이중고를 겪고 있다"고 비판했다.

이 대표는 "아무리 친명과 친문이 싸워도 부동산만 놓고 보면 두 정부 사이에서 다른 점을 찾기 어렵다"며 "임대차 규제도, 공급을 막아놓고 수요를 짓누른다는 오만한 기조도 똑같다"고 강조했다.

그는 구체적인 해법으로 분양가상한제의 실거주의무 폐지를 제시했다. 이 대표는 "전세난을 풀 방법 중 정부가 예산 한 푼 없이 법으로 당장 풀 수 있는 빗장이 분양가상한제의 실거주의무"라며 "이 빗장에 묶인 가구가 수도권에만 4만9000호가 넘는다"고 밝혔다.

이어 "공공임대를 새로 짓겠다며 예산을 퍼붓는 동안 손에 쥔 열쇠는 쓰지 않는 것"이라며 "분양가상한제 적용주택의 실거주의무를 없애고 전세공급을 정상화하자"고 촉구했다.

이 대표는 "실거주 유예가 나왔을 때 한 단지에서만 수천채의 전세공급이 생겼던 것을 잊으면 안 된다"며 "시세차익이 걱정이라면 전매제한과 양도소득세가 이미 그것을 환수하고 있다"고 말했다.

또한 "고무줄 잣대와 일률규제가 만든 실거주의무가 추가로 억제하는 것은 이익이 아니라 청년이 들어갈 전셋집"이라고 지적했다.

이 대표는 "민심은 집값이 오를 때가 아니라 거주할 집이 사라질 때 돌아선다"며 "부동산은 좌도 우도 가리지 않고 정권을 심판해 왔다"고 강조했다.

그러면서 "문재인 정부가 그렇게 흔들렸고, 이재명 정부도 예외가 아니다"라며 "명청대전을 제대로 해보려면 문재인 정부의 잔재와 차별화하라"고 촉구했다.

이 대표는 "똑같은 정책을 펼치면서 어떻게 다른 결과를 만들어 내겠느냐"며 "문재인 정부 2.0이 되지 않으려면 실거주의무부터 이제 풀자"고 말했다. 그는 "바로 전세시장에 수만채가 공급된다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com