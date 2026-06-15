NC문화재단·스위스 대사관, 청소년 우주 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- NC문화재단과 주한 스위스 대사관이 13~14일 청소년 30명을 대상으로 우주 워크숍을 열었다
- 참가 청소년들은 아날로그 우주인 미션, 우주비행사 마인드셋 교육, 우주 탐사 환경 체험을 했다
- 둘째 날에는 로켓 원리를 배우고 에어로켓을 설계·제작·발사하며 창의적 우주 탐험 활동을 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC문화재단과 주한 스위스 대사관이 6월 13~14일 청소년 30명을 대상으로 우주 워크숍을 열었다.
'지구에서 우주 탐험하기: 창의적 작품'이라는 주제로 진행된 행사는 스위스 대사관의 '2026 한-스위스 혁신주간' 청소년 프로그램의 일환이다. NC문화재단이 운영하는 청소년 창의활동 공간 '프로젝토리'에서 개최됐다.
모의 우주 임무 연구·교육 단체 'CHASM'과 스위스 취리히 연방 공과대학교 학생 단체 'ARIS'가 참여했다. 10~18세 청소년들은 '아날로그 우주인'이 미션을 수행하며 우주비행사의 사고방식과 문제 해결 과정을 경험했다.
첫째 날은 우주에 대한 생각 나누기, 장애 우주인 토마스 두카이와의 화상 미팅, 우주비행사 마인드셋 교육이 진행됐다. 참가자들은 우주복 착용, 샘플 채취 챌린지, 어둠 속 구조 미션 등을 통해 우주 탐사 환경을 간접 체험했다.
둘째 날에는 로켓 시스템의 원리를 학습한 후 에어로켓을 직접 설계·제작하고 발사 실험을 진행했다. 참가자들은 설계부터 제작, 실험까지 전 과정을 경험했다.
박명진 NC문화재단 이사장은 "이번 워크숍은 재단이 운영하는 '프로젝토리'가 지향하는 창의 활동을 우주라는 주제로 확장하는 시도였다"며 "해외 전문가들과의 교류가 청소년들의 시야를 넓히고 도전 정신을 강화하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
origin@newspim.com