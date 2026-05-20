엔씨 '리니지 클래식', 이마트24와 컬래버레이션 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 20일 이마트24와 리니지 클래식 컬래버 캠페인을 진행했다
- 이마트24에서 컬래 상품 구매 시 쿠폰으로 게임 내 버프 아이템을 지급한다
- 모바일 스탬프 이벤트로 추첨 300명에게 공식 가이드북을 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 게임 '리니지 클래식'이 이마트24와 협력해 컬래버레이션 캠페인을 진행한다.
전국 이마트24 편의점에서 판매되는 12종의 관련 식품을 구매하면 '맛있는 섬 코인 상자' 쿠폰을 받을 수 있다. 게임에 등장하는 버그베어, 바실리스크, 드레이크, 베레스 등 몬스터의 특징을 활용해 상품을 구성했으며 패키지에는 SD(Super Deformed) 캐릭터와 몬스터 이미지를 담았다.
쿠폰에 기재된 코드를 '리니지 클래식' 공식 홈페이지에 입력하면 게임 내 버프 아이템으로 교환 가능한 '맛있는 섬 코인'을 획득할 수 있다.
엔트의 열매 샐러드, 버그베어의 몽둥이 핫도그, 코카트리스의 다리 튀김 등 다양한 강화 효과 아이템을 얻을 수 있다.
엔씨와 이마트24는 모바일 스탬프 이벤트도 함께 진행한다. 컬래버레이션 상품을 구매한 후 이마트24 모바일 앱에서 바코드를 스캔해 참여할 수 있으며 추첨을 통해 300명에게 '리니지 클래식' 공식 가이드북을 증정한다.
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