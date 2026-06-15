GH, 남양주 다산신도시 내 진건지구와 지금지구 상업용지 공급

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 남양주 다산신도시 내 진건지구와 지금지구 상업용지를 공급한다고 15일 밝혔다.
이번에 공급하는 토지는 진건지구 4필지와 지금지구 4필지 등 총 8필지다. 위치는 다산역 초역세권과 남양주시청 제2청사 바로 앞이다.
필지별 공급 면적은 685.9㎡에서 2554.4㎡까지 다양하며 공급예정가격은 72억 7054만 원에서 146억 6225만 원 선이다.
GH는 매수자의 자금 부담을 낮출 수 있는 파격적인 판매 촉진책을 시행했다. 계약금 5%, 3년 거치 5년 무이자 할부 및 선납 할인을 적용해 분양한다.
공급은 모두 경쟁입찰 방식으로 진행되며 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정한다. 공급 일정은 GH 토지분양시스템을 통해 오는 7월 9일 신청 접수와 입찰을 진행한다.
계약 체결은 7월 16일부터 17일까지 이틀간 진행된다. 구체적인 사항은 GH 공식 홈페이지 및 토지분양시스템에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.
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