빅스 혁, 생일 맞아 팬들과 특별한 만남…7월 11일 단독 팬미팅 개최

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 빅스(VIXX) 혁(한상혁)이 전역 후 첫 단독 팬미팅을 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

소속사 컴패니언컴퍼니는 오는 7월 11일 한상혁 팬 미팅 '2026 혁 팬 미팅 '썸-머 웨이브'(2026 HYUK FAN MEETING 'Some-mer Wave')' 개최 소식을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 빅스 혁(한상혁). [사진=컴패니언컴퍼니] 2026.06.15 moonddo00@newspim.com

공개된 포스터는 푸른 하늘과 바다를 배경으로 한 청량한 분위기 속에 '썸-머 웨이브'라는 타이틀을 담아 시선을 사로잡았다. '써머(Summer)'와 '썸(Some)'을 결합한 팬 미팅 타이틀은, 팬들과 함께하는 설렘이 여름의 파도처럼 밀려온다는 의미를 담고 있다.

특히 이번 팬 미팅은 오는 7월 5일 생일을 맞은 한상혁이 팬들과 함께하는 자리로 뜻깊은 의미를 더한다. 지난 1월 전역 이후로 처음 개최하는 단독 팬 미팅인 만큼, 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 팬들과 가까이에서 소통하는 특별한 시간이 될 예정이다.

한상혁은 이번 팬 미팅에서 다채로운 토크와 이벤트는 물론, 팬들과 함께 추억을 쌓을 수 있는 다양한 코너를 선보이며 잊지 못할 시간을 선물할 계획이다.

2012년 그룹 빅스로 데뷔한 한상혁은 가수 활동뿐만 아니라 영화, 드라마, 뮤지컬, 연극 등 다양한 분야를 넘나들며 자신만의 입지를 다져왔다. 최근에는 공포 영화 '핑크박스' 출연을 확정 짓고 본격적인 스크린 행보를 예고하며 배우로서의 활동에도 박차를 가하고 있다.

소집해제 후 빅스 활동과 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준히 소통해 온 한상혁은 이번 팬 미팅을 통해 더욱 가까이에서 팬들과 호흡할 예정이다. 오랜만에 단독으로 팬들과 만나는 자리인 만큼 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

한편, 한상혁의 2026 팬 미팅 '썸-머 웨이브'는 7월 11일 서울 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 오후 2시와 오후 6시 총 2회에 걸쳐 개최된다.

moonddo00@newspim.com