경과원, '2026년 경기 스타트업 아카데미 마케팅 및 글로벌 진출 과정' 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경과원이 15일 스타트업 아카데미 교육생 모집을 시작했다
- 도내 예비·초기창업자 등 5개 과정 무료 교육을 7월 7일부터 8월 12일까지 진행한다
- 수료생에 수료증을 발급하고 스타트업 지원사업과 연계해 사업화 역량 강화를 돕겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음달 1일까지 '2026년 경기 스타트업 아카데미 마케팅 및 글로벌 진출 과정' 교육생을 모집한다고 15일 밝혔다.
모집 대상은 경기도 내 예비·초기창업자, 창업기업 재직자, 대학(원)생, 유관기관 관계자 등이다. 교육비는 무료이며 과정별로 40명의 교육생을 선발한다.
관심 분야에 따라 5개 과정에 중복해 신청할 수 있다. 교육은 마케팅 분야 3개 과정과 글로벌 진출 분야 2개 과정 등 총 5개 과정으로 구성했다. 교육은 7월 7일부터 8월 12일까지 과정별 2일, 총 12시간 과정으로 진행된다.
교육 장소는 경기창업혁신공간 북부권(의정부), 북동부권(구리), 남부권(수원)과 경기스타트업브릿지(판교) 등으로 도내 권역별 창업 인프라를 활용해 오프라인으로 운영한다.
총 교육시간의 80% 이상을 이수한 교육생에게는 경기도경제과학진흥원장 명의의 수료증이 발급된다. 경과원은 교육 종료 이후에도 스타트업 지원사업과 연계해 교육생들의 사업화 역량 강화를 지원할 계획이다.
백인호 스타트업본부장은 "초기 스타트업의 성장은 제품과 기술뿐 아니라 시장에 적합한 마케팅 전략과 판로 확보 역량에 따라 달라진다"며 "이번 과정을 통해 도내 창업기업들이 고객과 시장을 이해하고 국내외 온라인 판로와 글로벌 시장 진출 가능성을 구체화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편 참여를 희망하는 신청자는 다음달 1일까지 경기스타트업플랫폼을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며 자세한 사항은 플랫폼 공고문에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com