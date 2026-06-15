평택시, '백운산 일대 생태체험 공간 조성' 용역 착수

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 15일 시청에서 백운산 생태체험공간 용역 착수보고회를 열었다.
- 시는 백운산 일대 생태특성 분석을 통해 생태체험장·탐방로 도입 가능성과 사업 타당성을 검토한다.
- 시는 중간·최종보고회를 거쳐 구체 사업 방향을 확정하고 시민 체감형 생태체험공간 조성에 나선다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 시청 본관 영상회의실에서 '백운산 생태체험공간 타당성 검토 용역 착수보고회'를 열고 검토에 나섰다.
15일 시에 따르면 이번 용역은 백운산 일대의 생태복지를 증진하고 자연환경의 합리적인 보전과 효율적인 활용 방안을 마련하기 위해 추진됐다.
시는 용역을 통해 백운산 일원의 생태적 특성과 여건을 종합 분석해 사업 추진 타당성을 검토한다는 계획이다.
보고회에는 시 기후환경국장을 비롯해 관련 부서장, 최준구 평택시의회 의원, 해당 분야 전문가 등이 참석해 생태체험 공간 조성 방향에 대한 다양한 의견을 교환했다.
주요 검토용은 백운산 생태체험장 및 생태탐방로 도입 가능 여부와 관련 시설 검토와 사업 타당성 및 사업 효과에 대한 종합 분석 등이다.
시는 향후 중간보고회와 최종보고회를 거쳐 의견을 추가 수렴하고 구체적인 사업 방향을 확정한다는 방침이다.
박옥주 시 환경정책과장은 "백운산 일원은 다양한 생물상이 확인돼 보전과 활용의 필요성이 제기되었던 곳"이라며 "자연환경을 보전하면서도 시민들이 체감할 수 있는 생태체험 공간 조성에 만전을 기하겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com