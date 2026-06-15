현대모비스, 자기주도 학습으로 미래 모빌리티 인재 키운다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 미래 모빌리티 경쟁력 강화를 위해 임직원 인재 육성에 힘을 쏟고 있다. 자기주도 학습 문화를 조성하고 업무 전문성과 개인 역량을 함께 높이는 교육 프로그램을 확대하는 모습이다.

현대모비스 임직원이 지난4월 미국 디트로이트에서 개최한 '모비스 모빌리티 데이'에서 신기술을 발표하고 있다. [사진=현대모비스]

현대모비스는 체계적인 학습 환경을 위한 자체 교육 포털인 '모비스쿨'을 구축하고 5000여개의 콘텐츠를 상시 제공하고 있다. 구성원들이 여러 분야의 학습 경험을 확장해 나갈 수 있도록 직무, 자기계발, IT, 어학 등 양질의 콘텐츠를 제공하고 있다. 텍스트와 영상 형태로 지식을 공유할 수 있는 소통공간도 포털 내에 구축해 업무 지식 공유를 강화하고 조직간 시너지 창출도 극대화하고 있다.

임직원의 학업 의지와 성장을 지원하는 대학원 학위 과정 프로그램도 운영 중이다. 대표적으로 서울대학교 공학 석사과정 프로그램은 선발된 임직원에게 1년 간 근로 의무를 면제하며 학업에 전념할 수 있도록 회사에서 전폭 지원한다. 장학금과 해외 연수, 학회 비용 지원 혜택도 부여한다. 올해부터는 서울대학교 경영전문대학원 Executive MBA 과정 학위 취득 과정 지원 프로그램도 신설해 운영하며, 임직원의 산학 네트워크 형성 및 업무 역량 강화 기회를 적극 제공하고 있다.

현대모비스는 전문 자격증 취득 지원 제도도 운영 중이다. 'A-SPICE 심사원', '공인노무사' 등 전사 직무 관련 260여 개의 자격증 취득을 희망하는 임직원들에게 수강료부터 교재비, 응시료까지 자격증 취득에 필요한 비용을 대폭 지원하고 있다. 자격증 준비 기간과 난이도에 따라 교육 이수 학점에 반영하여 임직원들의 자발적인 학습과 성장을 촉진시키고 있다. 이로 인해 매년 자격증 취득 인원은 꾸준히 증가하고 있다.

능동적인 학습 문화 조성을 위한 학습 동아리 운영도 활발하다. 최소 3인 이상의 임직원이 자율적으로 학습 동아리를 개설하면 회사에서는 소정의 활동비와 외부 전문가 초청 등을 지원한다. 연말에는 우수 동아리를 선정하고 시상하기도 한다. 현재 200 여개의 학습 동아리에 약 3000명의 임직원이 참여하고 있으며, 로봇 기술, 코딩, 외국어 등 다양한 분야의 학습으로 개인 역량 강화를 지원하고 있다.

이 외에도 현대모비스는 임직원의 퇴직 후 미래를 지원하기 위한 퇴직예정자 지원 프로그램, 주재원 파견 교육 및 글로벌 전문가 양성 과정, 모빌리티 SW 역량 강화 과정 등 구성원의 역량을 개발할 수 있는 다각화된 학습 기회를 제공하고 있다.

현대모비스는 자발적인 학습 문화를 촉진시켜 임직원의 성장을 적극 지원하고 회사의 경쟁력을 한층 끌어올린다는 계획이다.

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