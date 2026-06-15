건양대병원 "뇌졸중, 365일 24시간 바로 대응한다"

AI 핵심 요약beta
- 건양대병원은 15일 뇌혈관질환 응급대응 시스템을 구축했다.
- 응급실 중심으로 전문의 즉시 개입 체계를 마련했다.
- 영상검사·치료결정·시술·수술 연계를 신속화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원은 뇌혈관질환 응급환자 신속 대응이 가능한 진료 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다.
건양대병원은 응급실을 중심으로 뇌혈관질환 환자 발생 시 전문 의료진이 즉시 개입할 수 있는 진료체계를 마련하고 영상검사부터 치료방침 결정, 시술 및 수술 연계에 이르는 전 과정을 보다 신속하게 운영할 수 있도록 시스템을 정비했다.
뇌경색과 뇌출혈은 국내 주요 사망원인 중 하나인 대표적 뇌혈관질환으로, 치료 시기에 따라 환자의 생명과 예후가 크게 좌우되는 응급질환이다. 특히 증상 발생 후 수 시간 이내 적절한 치료가 이뤄져야 하는 만큼 신속한 진단과 치료가 무엇보다 중요하다.
병원 측은 지역 거점 상급종합병원으로서 중증 응급환자 진료 기능을 더욱 강화하고 지역민을 위한 응급의료 서비스를 제공하기 위한 조치라고 밝혔다.
배장호 의료원장은 "뇌졸중과 같은 중증 응급질환은 초기 대응이 환자의 생명과 후유장애 여부를 결정하는 만큼 신속하고 체계적인 진료 시스템이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 응급의료 역량을 지속적으로 강화해 지역민들에게 더욱 안전하고 수준 높은 의료서비스를 제공하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com