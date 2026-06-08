건양대병원, 국내 첫 양방향 무장애 키오스크 도입

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 장애인과 고령자 등 정보 접근에 어려움을 겪는 이용자들의 병원 이용 편의를 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 무장애 안내 시스템을 선보였다.

건양대병원은 국내 최초로 양방향 수어 소통 기능을 갖춘 '무장애 AI 안내 키오스크'를 구축하고 본격적인 운영에 들어갔다고 8일 밝혔다.

무장애 AI 안내 키오스크 화면. [사진=건양대병원] 2026.06.08 gyun507@newspim.com

이번 시스템은 장애 유무와 관계없이 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 설계된 유니버설 디자인을 적용한 것이 특징이다.

이용자가 키오스크 앞에 서면 AI가 사용자를 인식해 음성, 터치, 수어 등 원하는 방식으로 정보를 제공한다. 특히 수어를 인식하고 다시 수어로 답변하는 양방향 소통 기능이 구현된 것은 국내 의료기관 최초 사례라고 병원 측은 설명했다.

병원 내 길 찾기 기능도 강화했다. 진료실과 검사실, 편의시설 등 목적지까지의 이동 경로를 지도 형태로 안내하며, QR코드를 통해 스마트폰에서도 동일한 길 안내 서비스를 이용할 수 있다.

교통약자를 위한 편의 기능도 적용됐다. 휠체어 이용자가 접근하면 화면 높이가 자동으로 조정되며, 시력이 저하된 고령층을 위해 큰 글씨와 고대비 화면 모드도 제공한다.

건양대병원은 이번 시스템이 환자들의 정보 접근성을 높이는 것은 물론 반복적인 안내 업무를 줄여 의료진과 직원들의 업무 효율 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김용석 건양대병원 의료정보원장은 "병원은 장애인과 고령층 등 정보 취약계층의 이용 비중이 높은 공간인 만큼 누구나 동등하게 정보를 얻을 수 있는 환경 조성이 중요하다"며 "이번 키오스크 도입은 기술 혁신을 통해 의료서비스 접근성을 높인 사례로, 앞으로도 환자 중심의 디지털 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 무장애 AI 안내 키오스크는 중소벤처기업부의 중소기업기술혁신개발사업 지원을 받아 ㈜멀틱스가 개발했으며, 건양대병원은 실증기관으로 참여해 실제 의료 환경에 맞는 기능 고도화와 현장 적용을 진행했다.

gyun507@newspim.com