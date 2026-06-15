현대로템, 유로사토리서 AI 무인포탑 방호체계 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대로템은 15일 프랑스 파리 유로사토리에서 AI 기반 대드론 방호체계를 처음 공개했다
- 해당 체계는 레이더·정찰드론과 AI를 활용해 위협 드론을 탐지·분류하고 재머·직충돌드론·무인포탑 등으로 단계 대응한다
- 현대로템은 현대위아와 통합관을 꾸려 K2 전차 콘셉트·차륜형장갑차·HR-셰르파 등 지상무기 라인업을 전시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템은 15일부터 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 규모 방산 전시회 '유로사토리 2026'에 참가해 AI 기반 무인포탑형 대드론 방호체계를 처음 공개한다고 밝혔다.
이 체계는 AI 탐지·식별 알고리즘으로 적 드론 등 위협체의 종류와 거리, 고도를 자동 분석해 순차적으로 대응한다. 레이더와 정찰 드론으로 원거리에서 미리 탐지한 후 AI가 위협 수준을 실시간 분류해 전파 교란 방식의 재머를 활용한 1차 무력화를 수행한다. 이후 직충돌 드론, 무인포탑 사격, 능동방호장치 등으로 맞춤형 대처가 가능하다.
현대로템은 현대위아와 함께 현대자동차그룹 통합관을 구성해 글로벌 영업 활동을 펼친다. 수출형 K2 전차 콘셉트 모델, 차륜형장갑차, 다목적 무인차량 'HR-셰르파' 등 지상무기체계 라인업을 선보인다.
HR-셰르파는 임무에 따라 다양한 장비를 탑재할 수 있으며 원격·자율주행 등 무인 운용이 가능하다. 감시정찰기기, 드론, 대전차미사일 등 각종 임무장비를 탑재한 계열형 모델을 전시해 글로벌 수요처의 다양한 요구사항에 대응할 계획이다.
유로사토리는 19일까지 개최되며 전 세계 약 70개국의 2100여 개 업체가 참가한다.
y2kid@newspim.com