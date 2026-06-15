현대로템, 유로사토리서 AI 무인포탑 방호체계 공개

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드론 위협에 소프트킬·하드킬 복합 대응

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템은 15일부터 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 규모 방산 전시회 '유로사토리 2026'에 참가해 AI 기반 무인포탑형 대드론 방호체계를 처음 공개한다고 밝혔다.

이 체계는 AI 탐지·식별 알고리즘으로 적 드론 등 위협체의 종류와 거리, 고도를 자동 분석해 순차적으로 대응한다. 레이더와 정찰 드론으로 원거리에서 미리 탐지한 후 AI가 위협 수준을 실시간 분류해 전파 교란 방식의 재머를 활용한 1차 무력화를 수행한다. 이후 직충돌 드론, 무인포탑 사격, 능동방호장치 등으로 맞춤형 대처가 가능하다.

현대로템 유로사토리 전시관 [사진=현대로템]

현대로템은 현대위아와 함께 현대자동차그룹 통합관을 구성해 글로벌 영업 활동을 펼친다. 수출형 K2 전차 콘셉트 모델, 차륜형장갑차, 다목적 무인차량 'HR-셰르파' 등 지상무기체계 라인업을 선보인다.

HR-셰르파는 임무에 따라 다양한 장비를 탑재할 수 있으며 원격·자율주행 등 무인 운용이 가능하다. 감시정찰기기, 드론, 대전차미사일 등 각종 임무장비를 탑재한 계열형 모델을 전시해 글로벌 수요처의 다양한 요구사항에 대응할 계획이다.

유로사토리는 19일까지 개최되며 전 세계 약 70개국의 2100여 개 업체가 참가한다.

y2kid@newspim.com