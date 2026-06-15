비보존제약 "국민청원서 비마약성 진통제 어나프라주 보급 확대 청원"

국회 청원 통해 건강보험 급여화 등 정책 지원 요청

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비보존제약이 국회 국민동의청원 게시판에 등록된 비마약성 진통제 보급 확대 청원을 통해 의료현장에서의 관심이 높아지고 있다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 8일 등록된 청원은 수술실 내 마약성 진통제 의존도를 낮추고 비마약성 진통제 및 마약 중독 치료제 개발에 대한 국가 차원의 지원 정책 마련을 요구하는 내용을 담고 있다. 청원인은 마약 문제 해결을 위해 단속과 함께 의료 현장에서 마약성 진통제를 대체할 수 있는 치료 옵션 확대가 필요하다며 비마약성 진통제 건강보험 급여화, 수술 후 통증 관리 프로토콜 개선, 마약 중독 치료제 연구개발 지원 확대 등을 제안했다.

청원에는 비보존이 개발한 비마약성 진통제 어나프라주 관련 연구 결과가 소개됐다. 삼성서울병원 임상 연구에 따르면 어나프라주 투여군은 수술 후 통증 관리 과정에서 마약성 진통제 사용량을 기존 443마이크로그램(㎍)에서 99㎍ 수준으로 줄여 약 78% 감소 효과를 보인 것으로 나타났다.

비보존제약 로고. [사진=비보존제약]

어나프라주는 국내 최초 비마약성 주사제 신약으로, 최근 주요 상급종합병원을 중심으로 도입이 확대되고 있다. 비보존제약은 증가하는 수요에 대응하기 위해 약 12만 바이알 규모의 추가 생산 물량을 발주했다.

비보존이 개발 중인 경구용 비마약성 진통제 후보물질 VVZ-2471은 미국국립약물남용연구소(NIDA)로부터 약 98억원 규모의 연구비 지원을 받아 개발이 진행 중이다. 이 물질은 모르핀, 펜타닐, 코카인 의존성을 낮출 가능성을 확인했다.

비보존은 한국보건산업진흥원(KHIDI)이 주관하는 '2026년 바이오헬스 글로벌 진출 지원 사업(K-VIP)'의 주요 지원 기업으로 선정돼 어나프라주의 미국 시장 진출 전략을 고도화하고 주요 파이프라인의 글로벌 개발 및 사업화를 추진할 계획이다. 이번 청원은 7월 8일까지 5만 명 이상의 동의를 얻을 경우 국회 보건복지위원회에 회부될 예정이다.

비보존제약 관계자는 "최근 주요 상급종합병원을 중심으로 어나프라주 도입이 확대되면서 비마약성 진통제에 대한 의료진의 관심도 높아지고 있다"며 "앞으로도 더 많은 환자들이 비마약성 치료 옵션의 혜택을 받을 수 있도록 안정적인 공급과 시장 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 이번 청원은 오는 7월 8일까지 5만명 이상의 동의를 얻을 경우 국회 보건복지위원회에 회부될 예정이다.

nylee54@newspim.com