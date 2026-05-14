비보존제약, VVZ-2471 유럽 특허 등록

AI 핵심 요약beta
- 비보존이 14일 경구용 비마약성 진통제 VVZ-2471의 유럽 특허 등록 허여 통지서를 수령했다고 밝혔다
- 이 특허로 mGluR5·5-HT2A 이중 길항제 기술과 VVZ-2471 핵심 화합물군에 대한 유럽 독점 권리를 확보했다
- 국내 PHN 임상 2상은 투약을 완료하고 분석 중이며 미국에선 IND 기반 연구자 임상이 진행되고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비보존제약 관계사 비보존은 경구용 비마약성 진통제 후보물질 VVZ-2471에 대해 유럽 특허청(EPO)으로부터 특허 등록허여 통지서(Communication under Rule 71(3) EPC)를 수령했다고 14일 밝혔다.
해당 특허는 메타보트로픽 글루타메이트 수용체 5(mGluR5)와 세로토닌 수용체 2A(5-HT2A)를 동시에 억제하는 이중 길항제 기술에 관한 것이다. 비보존은 미국, 중국, 대만, 일본에 이어 유럽까지 주요 글로벌 시장에서 VVZ-2471 및 핵심 화합물군에 대한 독점 권리를 확보했다.
회사에 따르면 국내에서 진행 중인 대상포진후 신경통(PHN) 환자 대상 임상 2상은 최근 환자 투약을 모두 완료하고 데이터 분석 단계에 돌입했다. 미국에서는 임상시험계획(IND) 승인을 기반으로 현지 유수 연구기관과의 협력을 통한 연구자 임상(IIT)이 진행 중이다.
VVZ-2471은 통증 신호 전달 체계의 핵심 수용체를 동시에 조절하는 기전으로 개발 중인 비마약성 진통제다. 기존 오피오이드 계열 진통제의 중독성과 내성 문제를 극복하도록 설계됐다.
비보존 관계자는 "유럽 특허 등록 결정은 VVZ-2471의 기술적 독창성과 글로벌 권리 경쟁력을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "국내 임상 2상 투약 완료와 미국 연구자 임상 진행을 기반으로 글로벌 제약사들과의 기술이전(L/O) 및 상업화 논의에 속도가 붙을 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com