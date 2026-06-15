부산시, 중소기업 탄소 대응 교육 실시…ESG 역량 강화 경쟁력 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ESG, AI 기반 혁신 내용 포함

지원 정책 의견 반영 산업 육성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 중소기업의 탄소 대응 역량 강화에 나선다.

제3회 동남권 중소기업 ESG 인재양성 교육 포스터[사진=부산시] 2026.06.15

부산시와 한국환경산업기술원은 오는 22일 오후 2시 시청 대회의실에서 '제3회 동남권 중소기업 ESG 인재양성 교육'을 개최한다고 15일 밝혔다. 지역 중소기업의 탄소중립 전환과 글로벌 환경규제 대응 역량 제고를 위한 자리다.

이번 교육은 시와 한국환경산업기술원이 공동 주최하고 BNK금융그룹과 부산시 탄소중립지원센터가 주관한다. 교육 주제는 '지역 중소기업 탄소 경쟁력 강화'로 ESG와 녹색금융, AI 기반 ESG 혁신, 한국형 녹색분류체계, 정부 지원제도, 녹색전환보증 사업 등 실무 중심 내용으로 구성됐다.

교육은 지역 중소기업 임직원과 유관기관 관계자 등 100여 명을 대상으로 무료로 진행된다. 참가 신청은 안내문에 포함된 QR코드를 통해 가능하다.

강연은 서강대 김홍균 교수가 'ESG와 녹색금융'을 주제로 시작하며 이어 BNK금융지주 박혜진 ESG위원장이 '중소기업형 AI-ESG 혁신'을 주제로 발표한다. 한국환경산업기술원 홍은아 책임연구원은 녹색분류체계와 정부 지원제도를 설명하고, 기술보증기금 김정수 팀장은 녹색전환보증 사업을 소개한다.

행사장에는 별도 상담 공간이 마련돼 기업 지원사업과 녹색금융 관련 상담이 이뤄진다. 규제 샌드박스 안내와 기후테크 관련 설문조사도 병행해 현장 의견을 수렴할 계획이다.

시는 수렴된 의견을 향후 기업 지원정책과 기후테크 산업 육성에 반영한다는 방침이다.

이병석 환경물정책실장은 "기업의 ESG 경영과 탈탄소 전환은 이제 선택이 아닌 필수다"라며 "지역 기업들이 기후 신기술을 개발하고 탄소 경쟁력을 확보할 수 있도록 투자 환경을 개선해 기업하기 좋은 도시, 기후테크 선도도시 부산을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com