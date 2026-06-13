[2026WC] 고지대 적응 마친 '홍명보호' 2차전 상대는 개최국..."멕시코 태생적으로 달라"

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나선 홍명보호는 조별리그 2차전에서 개최국 멕시코와 맞붙는다. 고지대에서 고지대 태생과 맞붙는 만큼 쉽지 않을 경기가 될 전망이다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 오는 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 대회 조별리그 A조 2차전을 치른다. 장소는 체코와의 1차전이 열린 곳과 같다. 해발 1500m가 넘는 곳에 위치한 경기장이다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 한국 대표팀 선수들이 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 관중들에게 박수를 보내고 있다.

한국은 체코전에서 2-1 역전승을 거뒀다. 후반 13분 라디슬라프 크레이치에게 긴 드로잉에 이은 헤더 선제골을 허용했지만, 황인범의 동점골과 오현규의 역전골로 승점 3을 챙겼다. 고지대 적응의 효과가 드러난 경기였다. 체코는 전반 초반부터 체력적으로 힘들어하는 모습을 보였고, 한국의 역전 이후에도 주도권을 잡지 못했다.

한국체육대학교 운동건강관리학과 오재근 교수는 "(오현규의 역전골 이후)체코가 역전 당한 팀이라고 보기 어려울 정도로 둔한 움직임을 보였다"라며 "고지대 적응에 대비하지 않을 경우 운동능력이 크게 저하된다는 게 입증됐다"고 분석했다.

A조 1차전이 모두 끝난 시점에서 한국과 멕시코는 나란히 1승을 거뒀다. 남아프리카공화국을 2-0으로 잡은 멕시코가 한국보다 골득실에서 앞섰다. 한국이 멕시코전을 승리할 경우 조 1위를 거머쥘 가능성이 매우 높다. 체코가 남은 2경기에서 2승을 하고, 우리가 멕시코전 승리 후 남아공전에서 패한다고 가정해도 '승자승 원칙'에 따라 우리가 체코보다 순위가 높을 수밖에 없다.

그러나 '개최국' 멕시코를 잡기란 쉽지 않다. 선수 구성과 전술적 내용을 차치하더라도 멕시코의 고지대 적응이 체코와 차원이 다르기 때문이다. 평지에서 캠프를 차린 후 고지대 적응 없이 '치고 빠지기' 전략을 택했던 체코와 달리 멕시코는 고지대 환경이 익숙한 팀이다. 멕시코 선수 상당수는 고지대 경기와 훈련 환경에 자주 노출돼 있다. 또한, 멕시코의 열성적인 홈 팬들의 응원까지 겹칠 경우 경기 외적으로는 멕시코의 압도적 우위가 예상된다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 관중들이 지난 12일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 남아프리카공화국과의 개막전에서 응원을 펼치고 있다. 2026.06.13 football1229@newspim.com

오 교수는 "스포츠과학적인 측면에서 멕시코 선수들의 고지대 적응은 단순한 경험적 우위가 아니라 생리학·통계학적으로 검증된 명백한 어드밴티지"라고 말했다. 이어 "고지대 환경에 상시 노출된 멕시코 선수들은 태생적으로 헤모글로빈 농도와 혈액 내 완충 능력이 발달해 있다"며 "고지대에서 평지 태생 선수들은 최대산소섭취량(VO2max)이 감소해 피로가 급격히 누적되는 반면, 이들은 고강도 스프린트 이후의 대사적 회복 속도가 압도적으로 빠르다"고 짚었다.

지난달 23일 미국 솔트레이크시티(해발고도 1460m)에 입성한 이후 한국 선수들은 3주 넘게 고지대 생활을 이어가고 있으나, 그것만으로는 태생적 차이로 인한 한계까지 극복하긴 어렵다는 분석이다.

또한, 고지대 환경에서의 운동 감각 격차도 중요하다고 오 교수는 설명했다. 고지대 환경에서는 기압이 낮아 공기 저항이 적어 평지보다 공이 더 빠르고 직진을 하는 경향이 짙다. 그는 "이러한 환경이 몸에 밴 멕시코 선수들은 공의 궤적과 낙하지점을 본능적으로 예측하지만, 단기 적응에 그친 원정 팀은 패스나 크로스 처리 시 판단 미스를 범할 확률이 유의미하게 높아진다는 연구 결과가 있다"고 전했다.

결국 고지대 적응이나 경기장 분위기를 고려할 때 한국이 불리한 환경에서 경기를 치르는 게 기정사실인 상황이다. 다만 오 교수는 고지대 경기는 당일 컨디션이 가장 중요하다고 설명했다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 선수들이 지난 12일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 남아프리카공화국과의 경기에서 득점 직후 기뻐하고 있다. 2026.06.13 football1229@newspim.com

오 교수는 "우리가 좋은 결과를 가져오기 위해서는 고지대 현장에서 안정 시 심박수, 운동 후 회복 심박수를 교차로 검토해야 한다"며 "또 주관적 피로도, 수면 상태 등을 확인하면서 선수 컨디션을 관리하는 것이 중요하다"라고 전했다.

한국 선수단은 13일 회복 훈련을 가진 후 14일 휴식을 취할 전망이다. 이후 15일부터 다시 멕시코전을 위한 경기 준비에 본격적으로 돌입한다. 솔트레이크 사전 캠프에서도 의료팀이 선수들의 몸 상태를 면밀히 체크하며 고지대 적응에 만반의 준비를 했다. 멋지게 1차전 승리를 거둔 가운데 다시 의료팀의 역할이 중요해졌다.

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