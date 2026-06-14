산업인력공단 이사장에 이병훈 전 중앙대 교수 임명

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2029년 6월까지 3년 활동…"산업대전환 시기 일자리 대체·소멸에 대응"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단 17대 이사장으로 이병훈 전 중앙대 교수가 확정됐다. 발령일은 오는 15일로, 임기는 2029년 6월 14일까지 3년이다.

14일 산업인력공단에 따르면 이병훈 신임 이사장은 공단 임원추천위원회 추천과 고용노동부장관의 제청을 거쳐 대통령의 재가를 받아 임명됐다.

서울대 사회학과를 졸업한 이 신임 이사장은 미국 뉴욕에 위치한 코넬대학교에서 노사관계학 석·박사 학위를 취득했다. 이후 2000년 3월부터 2023년 8월까지 중앙대 사회학과 교수로 활동했다.

이병훈 신임 한국산업인력공단 이사장 [사진=한국산업인력공단]

이 신임 이사장은 그간 공공상생연대기금재단 이사장, 플랫폼노동사회적대화포럼 위원장, 경제사회노동위원회 공공기관위원회 위원장 등을 역임하면서 다양한 노동·사회정책 문제를 진단하고 소통과 대화를 통한 정책적 합의를 이끌어낸 경험을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

이 이사장은 오는 15일자로 임명된다. 임기는 2029년 6월 14일까지 3년이다.

이 이사장은 "공단의 HRD서비스(인적자원개발 서비스)에 대한 국민인지도와 신뢰성 제고가 무엇보다 중요하다"며 "이를 위해 HRD 서비스를 체계화해 국민 접근성과 활용도를 높이는 한편, AX(인공지능 전환) 주도의 산업대전환에 따른 일자리 대체와 소멸의 위험에 효과적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com