산업인력공단, 일학습병행 고등학생 100명에 도메인AI 특강 실시

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현대차와 함께 자동차 분야 AI 기술 특강 진행

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단은 고용노동부와 함께 11일 울산 현대자동차 국가인적자원개발컨소시엄 산업전환 공동훈련센터에서 도메인 인공지능(AI) 프로그램 '다이(DAI)루어질지니~'를 열었다고 밝혔다.

프로그램은 고교 일학습병행 학습근로자 100명을 대상으로 마련됐다. 도메인 AI는 특정 산업 분야 또는 직무 등에 맞춰 활용하는 AI 기술을 말한다.

특강은 자동차 산업과 AI 기술에 대한 이해를 높이고, 미래 산업 변화에 대응할 수 있는 역량을 갖춘 인재 양성을 위해 마련됐다.

한국산업인력공단 전경 [사진=산업인력공단]

프로그램 참여자들은 자동차 산업과 접목된 AI 기술 사례 소개와 미래 직무 탐색, 자동차 분해·조립 실습 시설 탐방 등 할 수 있다. 자동차 분해·조립 실습 시설을 견학하고 메타버스(MR) 기반 체험 프로그램도 제공된다.

정부는 현대자동차 국가인적자원개발컨소시엄 산업전환 공동훈련센터와 협력을 통해 이번 강의를 첨단 교육시설과 실습환경을 활용한 현장 중심 교육으로 운영한다는 방침이다.

자동차 신기술 특강은 현대차 전문가가 강사로 참여해 자동차 생산 프로세스와 전기차·친환경차 시스템 등 산업 현장의 핵심 기술과 AI 적용 사례에 대해 고등학생의 눈높이에 맞춰 알기 쉽게 설명했다.

박상철 공단 이사장 직무대행은 "이번 도메인 AI 특강이 학습 근로자들에게 많은 도움이 되기를 기대한다"며 "공단은 앞으로도 산업현장 전문가 양성을 위해 앞장서 지원하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com