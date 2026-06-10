현직자 멘토링부터 직무교육까지…산업인력공단, '청년미래플러스' 신청 접수

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단은 청년의 안정적인 일자리 진입과 경력 형성을 지원하기 위한 청년미래플러스 사업을 운영하고 있다고 10일 밝혔다.

청년미래플러스는 청년의 구직 단계부터 재직 중 직장 적응과 경력 설계까지 지원하는 사업으로, 청년들의 수요가 높은 기업 현직자 멘토링 및 직무교육 등 산업 맞춤형 프로그램을 제공하는 것이 핵심이다.

올해는 산업별 인적자원개발위원회(ISC) 2곳과 사업주단체 5곳이 프로그램을 운영한다. 이들 운영 기관은 한국인공지능소프트웨어산업협회, 한국전파진흥협회, 벤처기업협회, 청주상공회의소, 광주경영자총협회, 대구경북기계협동조합, 부산경영자총협회다.

한국산업인력공단 전경 [사진=산업인력공단]

참여를 희망하는 청년들은 운영기관별 홈페이지에서 프로그램 내용을 확인하고 신청할 수 있다.

올해 사업은 5400명을 지원할 예정으로, 신청 접수일은 오는 11월 30일까지다.

현재 방송·통신기술 및 문화콘텐츠 분야의 특화 프로그램을 진행하는 구직자 과정에는 550명이 신청했다.

지난해 사업에 참여했던 한 청년은 "기업 설명회에서 만난 면접관을 실제 면접장에서 다시 만나 긴장을 풀고 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "현직자와 직접 소통하고 피드백을 받았던 경험이 취업에 가장 큰 도움이 됐다"고 소감을 말했다.

다른 참여자는 "멘토링과 네트워킹 프로그램을 통해 현업 종사자들과 실무 고민을 나누며 시야를 넓힐 수 있었다"고 밝혔다.

박상철 공단 이사장 직무대행은 "청년미래플러스 사업이 많은 청년들의 노동시장 진출과 경력 형성에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 다양한 프로그램을 통해 대한민국 청년이 안정적으로 일하고 성장할 수 있는 환경을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com