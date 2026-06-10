현직자 멘토링부터 직무교육까지…산업인력공단, '청년미래플러스' 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 한국산업인력공단은 10일 청년미래플러스 사업 운영을 밝혔다
- 청년 구직부터 재직·경력 설계까지 현직자 멘토링과 직무교육을 지원한다
- 올해 5400명 지원 예정이며 11월 30일까지 신청받는다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단은 청년의 안정적인 일자리 진입과 경력 형성을 지원하기 위한 청년미래플러스 사업을 운영하고 있다고 10일 밝혔다.
청년미래플러스는 청년의 구직 단계부터 재직 중 직장 적응과 경력 설계까지 지원하는 사업으로, 청년들의 수요가 높은 기업 현직자 멘토링 및 직무교육 등 산업 맞춤형 프로그램을 제공하는 것이 핵심이다.
올해는 산업별 인적자원개발위원회(ISC) 2곳과 사업주단체 5곳이 프로그램을 운영한다. 이들 운영 기관은 한국인공지능소프트웨어산업협회, 한국전파진흥협회, 벤처기업협회, 청주상공회의소, 광주경영자총협회, 대구경북기계협동조합, 부산경영자총협회다.
참여를 희망하는 청년들은 운영기관별 홈페이지에서 프로그램 내용을 확인하고 신청할 수 있다.
올해 사업은 5400명을 지원할 예정으로, 신청 접수일은 오는 11월 30일까지다.
현재 방송·통신기술 및 문화콘텐츠 분야의 특화 프로그램을 진행하는 구직자 과정에는 550명이 신청했다.
지난해 사업에 참여했던 한 청년은 "기업 설명회에서 만난 면접관을 실제 면접장에서 다시 만나 긴장을 풀고 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "현직자와 직접 소통하고 피드백을 받았던 경험이 취업에 가장 큰 도움이 됐다"고 소감을 말했다.
다른 참여자는 "멘토링과 네트워킹 프로그램을 통해 현업 종사자들과 실무 고민을 나누며 시야를 넓힐 수 있었다"고 밝혔다.
박상철 공단 이사장 직무대행은 "청년미래플러스 사업이 많은 청년들의 노동시장 진출과 경력 형성에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 다양한 프로그램을 통해 대한민국 청년이 안정적으로 일하고 성장할 수 있는 환경을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com