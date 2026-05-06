산업인력공단, 중소기업 대상 재직자 AI 훈련 운영

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부와 한국산업인력공단은 6일 AI기초·융합훈련으로 중소기업 근로자 성장 기회를 제공한다.
- 기초훈련은 AI 입문 과정이고 융합훈련은 산업별 실무 문제 해결 심화 과정이다.
- 우선지원 기업은 전액 무료, 나머지는 최대 90% 훈련비 지원받으며 고용24로 신청한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국산업인력공단은 인공지능(AI)기초훈련과 AI융합훈련을 통해 중소기업 근로자에게 성장의 기회를 제공한다고 6일 밝혔다.
기초훈련은 AI 활용 경험이 없는 중소기업 근로자를 위한 입문 과정이다. 융합훈련은 산업별 특성과 직무 지식을 AI 기술과 결합, 실질적인 실무 문제를 해결하는 중급·응용 단계 심화 훈련이다. 비대면 실시간 훈련을 필수 수강하면서 집중 교육을 받는다.
우선지원 대상 기업은 비용부담 없이 전액 훈련비 지원을 통해 훈련에 참여할 수 있다. 우선지원 대상 기업이 아니어도 훈련비를 최대 90%까지 지원받을 수 있다. 훈련 내용은 AI에 대한 기본 이해부터 실제 업무에서 활용되는 다양한 사례 중심으로 구성됐다.
공단은 지난 3월부터 200개 과정에 달하는 AI기초훈련과 31개 과정의 AI융합훈련 훈련을 제공하고 있다. 훈련에 관심있는 중소기업은 고용24 홈페이지를 통해 상세 내용을 확인하고 신청할 수 있다.
박상철 이사장 직무대행은 "디지털 대전환 시대를 선도할 중소기업 핵심인재 양성에 인공지능훈련이 큰 도움이 되기를 기대한다"며 "한국형 인적자원개발 선도기관으로서 중소기업 산업 현장을 앞장서 지원하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com