서울시교육청, 공무원 노조와 단체협약 체결…근무여건·복지 개선

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복지포인트·휴가 확대 등 처우 개선 담아…4년 만에 합의

업무 경감·일·가정 양립 강화…학교 행정 지원 기능 제고

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 지방공무원 노동조합과 4년 만에 단체협약을 체결하며 근무여건 개선과 복지 확대에 나선다.

서울시교육청은 서울시교육청지방공무원노동조합연대(서울시교육청노동조합·사서노동조합·센유노동조합·시설관리직공무원노동조합)와 2026년 공무원 단체협약에 최종 합의하고 오는 16일 체결식을 개최한다고 15일 밝혔다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이번 협약은 2022년 이후 4년 만에 이뤄진 것으로 노사 간 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 지방공무원의 근무여건 개선과 복리후생 증진, 학교 현장 지원 강화를 목표로 추진됐다.

양측은 그간 수차례 본교섭과 실무교섭을 거쳐 주요 현안에 대한 논의를 이어왔으며 협력적 협상 끝에 최종 합의에 도달했다.

협약에는 공무원 처우 개선과 조직문화 개선을 위한 다양한 내용이 담겼다. 맞춤형 복지포인트 인상과 자기개발비 지원 확대, 모범공무원 수당 상향 등이 포함됐으며 특별휴가 확대와 육아시간 사용 보장, 대체인력 지원 등을 통해 일·가정 양립을 강화하기로 했다.

또한 근무시간 외 업무지시 최소화, 불필요한 보고 및 문서업무 축소, 저경력 공무원 사기 진작 등을 통해 업무 부담을 줄이고 조직문화를 개선하는 방안도 반영됐다.

서울시교육청은 이번 협약이 지방공무원의 사기 진작과 처우 개선뿐 아니라 학교 현장의 행정 지원 기능을 강화해 보다 안정적이고 효율적인 교육행정 체계 구축에 기여할 것으로 기대하고 있다.

정근식 서울시교육감은 "이번 단체협약은 노사 간 신뢰와 소통을 바탕으로 상생과 협력의 노사관계를 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 지방공무원의 근무여건 개선과 교육행정 발전을 위해 노동조합과 지속적으로 협력해 나가겠다"라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com