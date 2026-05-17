서울교육연수원, 교원 5000명 대상 '회복력 연수' 확대

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맞춤형 프로그램·Cheer-up Day 운영…심리 회복 지원 강화

'찾아가는 연수' 도입…행정 부담 줄이고 학교 자율성 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청교육연수원이 교원의 심리 회복과 교육력 제고를 위해 회복력 지원 연수를 대폭 확대한다.

서울시교육청 산하 교육연수원은 2026년 관내 유·초·중등 교원 5000명을 대상으로 '회복력 지원 직무연수'를 확대 운영한다고 17일 밝혔다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이번 연수는 교육활동과 업무 과정에서 누적된 교원의 심리적 부담을 완화하고 마음 건강 회복을 지원하기 위해 마련됐다.

특히 올해는 교육 현장 설문 결과를 반영해 맞춤형 프로그램을 강화하고 참여 인원을 크게 늘린 것이 특징이다.

유·초등 교원을 대상으로는 명사 특강, 시리즈 강의, 체험·실습, 워크숍, 숙박형 연수 등 다양한 형태의 프로그램을 운영한다.

이 가운데 매월 마지막 수요일을 'Cheer-up Day'로 지정해 소통과 공감을 중심으로 한 연속 프로그램을 제공, 일회성이 아닌 지속적인 회복 지원 체계를 구축한다.

중등 교원 대상 연수는 직위별 맞춤형과 학교 현장 밀착형 지원을 병행한다. 교사·교감·교장을 대상으로 강의형, 체험형, 숙박형 프로그램을 운영하며 '학교로 찾아가는 연수'를 통해 학교가 자율적으로 프로그램을 선택·구성할 수 있도록 했다.

연수원은 강사 섭외부터 일정 조정, 예산 집행까지 원스톱으로 지원해 교원의 행정 부담을 줄일 방침이다.

오는 20일에는 서울시교육연수원 우면관에서 이호선 숭실사이버대 특임교수를 초청해 '교원의 자기돌봄과 성장을 위한 시간'을 주제로 특강도 진행된다. 해당 강연은 교원들의 심리 회복과 성장 지원을 목표로 마련됐다.

박숙희 서울시교육청교육연수원장은 "교원의 회복을 지원하는 기회를 마련했다"며 "이번 연수를 통해 교육 현장에 협력적·회복적 문화가 확산되고 교육공동체의 지속 가능한 성장 기반 마련에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com